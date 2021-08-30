▲ 【樓市走勢】移民潮未礙樓市破頂 後市續樂觀

本港樓市經歷去年回落後，今年反覆上揚。8月初，反映二手樓市的中原城市領先指數創出191.34點的歷史新高，年內累升了逾7%。另方面，近期開售的新樓盤銷情理想，發展商提價加推，一片榮景。可是，坊間也有憂慮樓價高處不勝寒，難以久撐。究竟未來走向會如何呢？

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經濟前景樂觀 支持樓市向上



事實上，港樓走勢與本地經濟活動息息相關，今年隨着境內疫情逐漸受控，各行各業有序復開，經濟也從谷低反彈，次季GDP按年增長達7.6%，失業率年內更回落2.2個百分點至5%，就業不足率亦同步降至2.4%，雖說不上全面脫困，但整體趨勢向好，財政司早前更樂觀地調高全年經濟增長預測，予人雨過天青之感。只要境內疫情不出現大規模反樸，甚至寄望中港通關復常帶來「活水」，則年內樓市相信也不會有掉頭急跌之虞，在第三、第四季高位爭持鞏固居多。

移民潮推冧樓市或屬猜測



或許，近1年來的所謂移民潮引起了坊間高度關注，擔憂這批港人離境前售樓套現撤資，必會產生連鎖反應衝擊樓市。的確，據統計署最新臨時數字，截至今年中的過去1年，香港居民淨移出8.92萬人，其中當然包含了真正的移民者，但不可忽略的是也涵蓋了期間在境外讀書或工作，甚至因疫情而滯留在外的港人，雖有機構估計移民人數達十萬人，但起碼短期內似乎是言過其實，當前也就毋須過慮。

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無可否認，市場亦有所謂業主移民割價售樓，可若細心觀察，這只是偶一個案事例，卻非普遍現象，而且最終成交仍屬市價，只是之前業主叫價過於進取而已。況且，從今年1月至8月私人住宅每月買賣宗數，有5個月錄1500宗以上，縱使假設有大量移民業主急售，但期內二手市價格仍破紀錄，反映市場剛需強烈，具備巨大承接力。當然，我們不能排除跟紅頂白的買家心態，但同樣不可撇開移民業主看好短期樓市，也非要立即連根拔起，一窩蜂割價售樓的必然舉措。因此，所謂大規模移民潮推冧樓市似乎也止於猜測而已。

加息步伐漸近 入市需量力而為



筆者常遇到的問題是，在當前樓價高企時，還值得高追入市抑或是趁機沽貨離場呢？這當然要視乎各自的財力條件及未來打算，也很難一概而論。不過，所謂「量力而為」似乎是立於不敗的最好準則，縱使大跌市甚致較長時間的樓市低迷，只要夠實力也就有險可守。與樓市周期「鬥長命」雖非上策，卻也不至於措手不及而遭樓市大浪淹沒，過去數輪港樓周期就是最好明證。



值得留意的是，美國聯儲局早前暗示今年底減少買債規模，猶如掀開收水之幕，震撼了金融市場。倘若美國通脹持續高溫，而非聯儲局官員為安撫市場而辯稱是「短暫現象」，則提前於明年底啟動加息之路不可抹殺，屆時對於息口極度敏感的樓市或會同樣帶來衝擊，為當前相對樂觀的樓市增添一大變數，不可不慎。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。