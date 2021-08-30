【移民澳洲】搬屋到澳洲　一文看清免稅物品及寄運物品限制

澳洲是不少香港人憧憬的移民熱門地點，希望在新環境創一番事業的你，可以選擇大城市如墨爾本和悉尼；嚮往大自然或追求享受人生的你，可以考慮布里斯本或珀斯。如果你正在計劃海外搬屋到澳洲，是否聽到不少人說「澳洲海關對於入口個人物品非常嚴格」、「寄送木製傢俬的要求很多」等令你不知所措的傳聞？本文就同你一一拆解，幫你化繁為簡！

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甚麼物品可以以個人行李（Unaccompanied Personal Effects，UPE）形式運送到澳洲？無論選擇海運或空運，以下都可以歸類為UPE：

衣服和鞋履

個人衛生和美容用品

傢俬、家具和家電

運動用品

書本

若要享受第一次移民或回流免稅，以上物品必須在澳洲以外地方自用了至少12個月，並打算入口澳洲後繼續自用，才符合免稅資格。

注意，以下物品即使是自用個人物品，也不符合免稅資格：

汽車

汽車零件

含商業用途的物品

遺產財物

在你入境澳洲後經從海外購買的物品（包括經網上購買的物品）

屬於第三方的物品

所有煙酒類

不少人都擔心執箱時不經意攜帶了違禁品，你可參考以下禁止入境澳洲境內清單：

新鮮水果和蔬菜

牛奶和蛋類，以及其製品

肉類和所有豬肉產品：包括所有非罐裝或鮮肉、肉干、冷藏凍肉、煙燻肉或腌肉

任何植物、植物的其中部分、不符合BICON要求的種子

不明種子和香料

需要持有入口證才可入口的動物

生物製品：包括植物性製品及草本藥物、疫苗及治療物品

未加工的植物或動物來源的商品

骯髒或含有機殘留物的物品

受害蟲或疾病侵襲的商品

鹿角、天鵝絨、燕窩

自動伸縮刀、氣槍、隱刃刀、匕首、電擊裝置等攻擊性武器

不雅及淫褻物品

盜版

限制和禁運品種類繁多，詳情請參照澳洲DAWE和ABF官方網站。

澳洲對於入口的木製傢俬有嚴格要求，建議木製傢俬先在香港找專業海外搬屋服務進行薰蒸，避免物品到達澳洲後被海關要求於當地補做，不但會延誤清關時間，更會產生額外費用，例如海關檢查費和存倉費等。若物件不幸被海關抽查並需要額外檢查，有海外搬屋公司會協助完成整個過程，有關收費詳情可參考澳洲DAWE - Clearance and Inspection of Goods的資料。

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除了裝箱單發票外，將個人物品交給海外搬屋公司後，亦要補交以下文件作清關用途：

1. 已填妥的B534表格（必須以英文填寫）

2. 護照副本（含相片和簽名頁）

有關最新寄送個人行李到澳洲的資訊，可查看ABF官方網站。

限制物品規範多及關稅安排手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，有物流專家全程支援當然就更加安心！

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