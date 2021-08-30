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【移民澳洲】搬屋到澳洲　一文看清免稅物品及寄運物品限制

博客 13:35 2021/08/30

分享：

澳洲是不少香港人憧憬的移民熱門地點，希望在新環境創一番事業的你，可以選擇大城市如墨爾本和悉尼；嚮往大自然或追求享受人生的你，可以考慮布里斯本或珀斯。如果你正在計劃海外搬屋到澳洲，是否聽到不少人說「澳洲海關對於入口個人物品非常嚴格」、「寄送木製傢俬的要求很多」等令你不知所措的傳聞？本文就同你一一拆解，幫你化繁為簡！

【澳洲8大城市樓價邊度最低？ 最平平均335萬買千呎獨立屋：按此

甚麼物品可以以個人行李（Unaccompanied Personal Effects，UPE）形式運送到澳洲？無論選擇海運或空運，以下都可以歸類為UPE：

  • 衣服和鞋履
  • 個人衛生和美容用品
  • 傢俬、家具和家電
  • 運動用品
  • 書本

若要享受第一次移民或回流免稅，以上物品必須在澳洲以外地方自用了至少12個月，並打算入口澳洲後繼續自用，才符合免稅資格。

注意，以下物品即使是自用個人物品，也不符合免稅資格：

  • 汽車
  • 汽車零件
  • 含商業用途的物品
  • 遺產財物
  • 在你入境澳洲後經從海外購買的物品（包括經網上購買的物品）
  • 屬於第三方的物品
  • 所有煙酒類

不少人都擔心執箱時不經意攜帶了違禁品，你可參考以下禁止入境澳洲境內清單：

  • 新鮮水果和蔬菜
  • 牛奶和蛋類，以及其製品
  • 肉類和所有豬肉產品：包括所有非罐裝或鮮肉、肉干、冷藏凍肉、煙燻肉或腌肉
  • 任何植物、植物的其中部分、不符合BICON要求的種子
  • 不明種子和香料
  • 需要持有入口證才可入口的動物
  • 生物製品：包括植物性製品及草本藥物、疫苗及治療物品
  • 未加工的植物或動物來源的商品
  • 骯髒或含有機殘留物的物品
  • 受害蟲或疾病侵襲的商品
  • 鹿角、天鵝絨、燕窩
  • 自動伸縮刀、氣槍、隱刃刀、匕首、電擊裝置等攻擊性武器
  • 不雅及淫褻物品
  • 盜版

限制和禁運品種類繁多，詳情請參照澳洲DAWEABF官方網站。

澳洲對於入口的木製傢俬有嚴格要求，建議木製傢俬先在香港找專業海外搬屋服務進行薰蒸，避免物品到達澳洲後被海關要求於當地補做，不但會延誤清關時間，更會產生額外費用，例如海關檢查費和存倉費等。若物件不幸被海關抽查並需要額外檢查，有海外搬屋公司會協助完成整個過程，有關收費詳情可參考澳洲DAWE - Clearance and Inspection of Goods的資料。

【澳洲擴大避風港計劃 持BNO港人可獲延長簽證至5年：按此

除了裝箱單發票外，將個人物品交給海外搬屋公司後，亦要補交以下文件作清關用途：

1. 已填妥的B534表格（必須以英文填寫）
2. 護照副本（含相片和簽名頁）

有關最新寄送個人行李到澳洲的資訊，可查看ABF官方網站。

限制物品規範多及關稅安排手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，有物流專家全程支援當然就更加安心！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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