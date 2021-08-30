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【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/08/30

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港股近月走勢反覆，更曾跌穿25000點水平。未來港股走勢會否持續走淡？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，從技術分析看恒指中短期走勢。

恒指第四季走勢關鍵

黃瑋傑分析指，恒指第四季走勢相當關鍵，若恒指能夠反彈至27600點水平後企穩，大市將再次進入27500至29500點的橫行區間，相信將會有V型反彈，反映早前跌穿25000點水平只是虛驚一場，屬為較樂觀的推測。

相反，若恒指未能反彈至27600點水平，只能反彈至27200點而失去動力，他擔心大市或再現另一波的跌浪，會再試低位，尤其是7月27日的低位24749點值得留意。惟港股於8月20日曾大幅下挫，已跌穿24749點，最低見到24582點，收報24849點，後市支持位分別24000點、23250點及22500點。

0:10 - 3:00　恒指走勢反覆　短期走勢如何分析？

3:00 - 5:00　恒指中期走勢成關鍵　最淡可見甚麼水平？

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 財金投資名家講座

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港股 黃瑋傑 恒生指數 技術分析 恒指走勢

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