▲ 強勁增長的雲端數據股 Snowflake是長綫具潛力的股票？

雲端數據的需求只會有增無減，相信不會有人懷疑，雲端數據儲存及應用服務供應商Snowflake（美：SNOW）在2020年9月上市時因為巴郡入股而受盡全球光環照耀，可是在估值昂貴下，加上股價下跌，漸漸離開了市場視綫。

第二季業績超預期

Snowflake的股價在上市後曾高見429元（美元‧下同），到2021年5月中就最低見184.71元，跌幅達到57%。在之後，公布的二次業績反映業務增長保持強勁。

Snowflake的2022年財年第二季度（截至7月31日）業績好過市場預期，收入達2.72億元，按年升104%，較預期高1,546萬元；每股虧損0.64元，較去年同期蝕1.31元收窄，優於預期虧損0.66元。不過，管理層給予的產品收入指引為2.8億至2.85億元，較市場估計的2.923億元略低。

為雲端而生的結構

Snowflake結構一開始是為雲端而設效能是一大優勢，並分為儲存、運算及服務，允許儲存及運算分開按需求收費，不像部分供應商合併收費。強大數據分享功能令到機構容易即時分享及應用。客戶可將數據儲存在Snowflake及用其提供的軟體服務做分析等的應用，不用安裝任何軟件，亦可採用第三方軟件整合資料庫去分析。數據雖然很有價值，但變現不是那麼易，因為需要處理及兼顧安全問題，利用Snowflake就可做到。

例如，一個大型零售商有龐大數據，以往賣數據是出售部分數據的子數據資料，買家要滙入數據到數據庫再利用自己或第三方工具分析，當中涉及時間和成本，但透過Snowflake平台，買家可直接以對雙方均安全方式使用數據，並/或利用Snowflake的工具進分析。又或者有公司給錢買數據使用權，並自行開發分析工具作為服務賺錢。

大部分數據保持強勁

在第二季度，Snowflake的主要指標都保持很好的增長勢頭：

淨留存率： 即是客戶增加開支的水平，在第二季達169%，意味提高了69%花費。Snowflake的淨留存率近年保持168%左右水平。



即是客戶增加開支的水平，在第二季達169%，意味提高了69%花費。Snowflake的淨留存率近年保持168%左右水平。 產品收入花費超過百萬客戶數： 大客戶對所有公司來說都最為重要，在過去12個月於產品收入貢獻超過100萬元的客戶達116名，較上個財年同期增107%。



大客戶對所有公司來說都最為重要，在過去12個月於產品收入貢獻超過100萬元的客戶達116名，較上個財年同期增107%。 剩餘履約義務： 即是已簽約但未必帳收入，反映未來收入一定可預期性，愈高當然愈好。在第二季剩餘履約義務金額達15.29億元，按年升122%。較第一較的14.32億元高。



即是已簽約但未必帳收入，反映未來收入一定可預期性，愈高當然愈好。在第二季剩餘履約義務金額達15.29億元，按年升122%。較第一較的14.32億元高。 產品毛利率： Snowflake非通用會計準則計產品毛利率升至73%，較2021及2020財年的69%及63%改善，主要受惠於定價、規模及減少折扣等因素，反映產品具競爭力。若看GAAP毛利率按年上升兩個百分點至68%。



Snowflake非通用會計準則計產品毛利率升至73%，較2021及2020財年的69%及63%改善，主要受惠於定價、規模及減少折扣等因素，反映產品具競爭力。若看GAAP毛利率按年上升兩個百分點至68%。 銷售和行銷費用佔收入比率：值得留意這類高增長公司一般偏好大力投入資金去造市場推廣，但Snowflake相對克制，在第二季度佔比降至68%，並有持續下降趨勢。不過，很主要因是收入增加得快，相關支出按年升97.4%，至1.83億元。

Snowflake目前最大問題是估值貴，以現價303元計，收入按預期達標，市銷率（PS）都近84倍。Snowflake最快應要1年或2年後才有望錄得盈利。但最快有望達到的一個重要里程碑是營運現金流轉為錄得正數。在第一季淨流入2,185萬元，第二季淨流出611萬美元，上半年淨流入1,574萬美元。在上個財年第三及第四季分別是淨流出1,975萬元及淨流入1,961萬元，兩個季度差不多互相抵銷。

Snowflake是長綫具潛力的股票，但買入要預期需要承受價格較大波動風險。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰強勁增長的雲端數據股】（收費文章）

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