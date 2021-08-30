【外滙前瞻】關注美國本周公布8月就業報告　美滙料92.50有支持

於上周舉行的央行周年（Jackson Hole）大會上，聯儲局主席鮑威爾表示現時的美國通脹只是暫時性，未有進一步上升的趨勢。美聯儲今年或會開始縮減買債，但不急於加息。本周五美國公布的8月就業報告將會是市場焦點，若美國就業市場有所改善，不排除今年內退市。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數支持位在92.50，阻力位在93.72。

現時美國每日新增確診人數達10萬人，但疫苗接種率一直維持在6成水平，預料開學後情況會更嚴重，Delta病毒肆虐是聯儲局衡量會否今年內退市的其中一個重要因素。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，如待11月的議息會議才公布退市日期，會令美滙上升動力減弱，美滙往後較大機會於91至93之間上落。

新西蘭因疫情惡化進入第四級警戒，打亂央行加息政策，對當地經濟帶來的衝擊。恒生投資服務研究團隊預期，紐元兌美元短期支持位在0.6800，短期阻力位在0.7100。

另外，歐元區將公布以消費物價指數衡量的通脹數字，受美聯儲不加息的取態影響，歐央行認為現行的通脹只是暫時性，現階段不會有突出表現。下周四歐央行將議息，預料通脹數字會影響歐央行的貨幣決策。中銀香港個人數字金融產品部的報告預期，歐元本周支持位在1.1600，阻力位則在1.1810。

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責任編輯：嚴熹曼

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