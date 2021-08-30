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【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券

精明消費 12:26 2021/08/30

分享：

5000元消費券計劃是按照申請人登記時間發放款項，首輪登記市民已於8月1日領取消費券；在7月18日後完成電子登記或書面登記人士，亦可於9月1日領取首期2,000元消費券。

【八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法：按此

政府會透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK發放消費券，市民屆時可於已登記帳戶領取消費券。

Tap & Go拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK領取消費券方法相對簡單，消費券會自動發放至已登記人士之消費券帳戶內。至於八達通，則可透過4個途徑領取（零售商店、補貼領取站、八達通App及八達通服務站），與交通補貼計劃領取方法一樣。

■八達通領取消費券方法■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，市民亦需留意消費券設有使用期限，必須在限期內使用，否則會被作廢。而八達通與其他3間電子支付工具，發放消費券的期數及方法有所不同，八達通將分3期發放款項，而其後1期消費券發放時間會因應市民首兩期消費券何時用完而定。

■4大電子支付工具次輪消費券發放時間■

    點擊圖片放大

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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