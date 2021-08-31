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【消費優惠】M&S馬莎買減價貨品3件或以上　可享額外85折

精明消費 09:00 2021/08/31

分享：

踏入9月，又到轉季時間，M&S馬莎最後減價，減價貨品由39元起，3件或以上可享額外85折！優惠只限國際廣場、荃新天地、荷里活廣場、青衣城、奧海城、黃埔花園分店。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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