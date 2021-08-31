【消費優惠】H&M回收舊衣物送2張9折優惠券 精明消費 10:30 2021/08/31 分享： 準備轉季？由即日至9月12日，將舊衣物帶到H&M門市回收，即可獲贈兩張9折優惠券，任何品牌及狀態的紡織品同樣可以回收。大家跟潮流之餘，都可以為環保盡一分力。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】M&S馬莎買減價貨品3件或以上 可享額外85折 今日 【消費優惠】M&S馬莎買減價貨品3件或以上 可享額外85折 【消費優惠】卓悅夏日快閃價 MarcJocobs淡香水$258／支 2021/08/30 【消費優惠】卓悅夏日快閃價 MarcJocobs淡香水$258／支 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 2021/08/30 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 【好去處】花井祐介中環個人展覽免費入場 展品數歷年海外展覽之冠 2021/08/29 【好去處】花井祐介中環個人展覽免費入場 展品數歷年海外展覽之冠 【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕 送免費2人早餐、泊車及Mini Bar 2021/08/28 【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕 送免費2人早餐、泊車及Mini Bar 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 H＆M 疫苗 品牌