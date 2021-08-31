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【消費優惠】H&M回收舊衣物送2張9折優惠券

精明消費 10:30 2021/08/31

分享：

準備轉季？由即日至9月12日，將舊衣物帶到H&M門市回收，即可獲贈兩張9折優惠券，任何品牌及狀態的紡織品同樣可以回收。大家跟潮流之餘，都可以為環保盡一分力。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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