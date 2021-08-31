【消費優惠】夏麵館矜貴蟹粉宴買一送一　一幻拉麵中環店蝦湯拉麵$8

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 夏麵館：蟹粉宴買一送一

夏麵館推出矜貴蟹粉宴，當中設前菜五小碟、酸辣湯、多唻咪（名人張曼玉提名，生拆蟹肉蟹粉蝦仁）、烏金蟹粉拌麵、蟹粉小籠包（2粒）、生拆蟹肉蟹粉菜心及薑茶湯丸等。

現時夏麵館與Togetda推出限時優惠，預訂全新蟹粉系列，即可享買一送一優惠，人均只需178元起。

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指定分店：

樂富聯合道198號樂富廣場3樓3125至3126舖

荃灣沙咀道328號寶石大廈地下12-15號舖

旺角始創中心一樓115C號鋪

2. 一幻拉麵中環店：蝦湯拉麵$8

一幻拉麵中環店推出限時優惠！由即日起至9月10日，下午5時至6時惠顧蝦湯拉麵，只需8元，最後下單時間為下午5時45分。此優惠只限堂食，不能與任何優惠同時使用。

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地址：中環威靈頓街50號華威大廈地下A舖

3. 洪瑞珍銅鑼灣店：三文治買3件送3

為慶祝洪瑞珍銅鑼灣店開幕，由即日起至9月10日，洪瑞珍推出2項優惠。每日首30名顧客可享買3送3優惠，每人限購一盒6件，優惠送完即止。另外，買滿1盒6件即可減20元，惟不能與其他優惠同時使用。

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地點：銅鑼灣時代廣場B2層B214B舖

營業時間：11:00am - 9:15pm

撰文：hket小編

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