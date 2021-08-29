【健康增值】研究指中年發福無關新陳代謝　肥胖只因食太多垃圾食物？

中年發福是因為「中年」抑或是「多入少出」的飲食習慣使然？英國廣播公司BBC引述英國鴨巴甸大學一項嶄新研究，針對人體能量消耗的研究發現，新陳代謝減弱並不是中年發福的罪魁禍首。研究在29個國家進行，有6,400人參與，研究對象年齡小至出生8天的嬰兒到年長至95歲的長者，結果顯示新陳代謝實際上在整個中年時期仍然保持強勁。

人體新陳代謝在1歲時達到高峰值，從20歲到60歲期間保持穩定，然後才開始不可逆轉地下降。研究人員說，這些發現讓人們對身體有了前所未有、但又出人意料的新認識。

兒時營養不良影響一生

研究中一個重點，是兒童營養不良會影響終身，從生命初期出現的新陳代謝高峰，顯示了它在人體發育過程中，起着舉足輕重的地位。大家經常以為新陳代謝與飲食和運動連上綫，實際上它關乎到身體和細胞如何運轉。研究發現青年時期和中年時期人體的總能量消耗差別很小，而已發展國家大多數成年人會在中年發胖，研究數據把有關肥胖症的起因提供更多證據，即肥胖症的出現，是攝取了過多的食物能量，而不是因為能量消耗下降。

超級加工食物吃上癮

盡管新陳代謝與中年發福的研究仍需進一步引證確定，但吃得過量與肥胖的確息息相關，其中要留意的是超級加工食物。英國醫生Dr Chris Tulleken早前為BBC做了一個試驗，連續一個月吃超級加工食物，了解這對身體會有何影響。過程中他睡眠欠佳、有火燒心、倦怠、便秘、生痔瘡、勃起功能障礙、極度焦慮，還肥了7公斤，感覺自己老了10歲。研究人員分析，吃超級加工食物會上癮，在不知不覺中不停地吃。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：BBC：新研究剖析新陳代謝 解開中年發福之謎（收費文章）】

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