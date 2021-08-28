【健康增值】運動按摩針對痛症對症下藥　亂用按摩器有反效果

東奧港隊羽毛球代表謝影雪早前接受訪問，指體院按摩師不足，希望能增加人手資源。都市人閒時喜歡按摩，一般按摩與運動按摩有甚麼分別？持有澳洲伸展治療師總會證書的Jason Li表示，運動按摩是針對運動員，按照身體所需及狀態，調整按摩的程度、方法及力度，不過並非只是職業運動員才做，都市人也相當適合。

針對性恢復肌肉能力

肌肉會隨年齡、運動量等不同因素而縮短，如果不主動做伸展及按摩，只會愈縮愈短，最後就會影響運動表現。所以運動按摩的主要功用，就是針對不同運動及運動員度身訂造按摩，讓運動員可恢復身體及肌肉能力。而一般普通按摩，主要有一套固定的套路，按程序去完成。如果按摩進行不當，運動員未能正常發揮，可能會導致其他部位受壓受傷，造成韌帶及肌腱撕裂等。

對症下藥處理個人問題

現在不少人也熱衷跑步、健身等運動，不過他們大部分都會懂得做一些熱身、拉筋及伸展。反而長期少運動的辦公室人士會做運動按摩治療，因為姿勢不良、壞習慣、肩頸膊痛等問題，只靠全身按摩未必能找到根源去根治痛症。透過運動按摩就可以對症下藥，因應個人情況度身訂造療程去改善身體。

按摩器材宜小心使用

運動按摩的工具器材，如按摩槍、按摩滾筒等大受歡迎，用按摩槍去放鬆一些較大型的肌肉基本上也安全有效。不過膊頭及頸部等位置，肌肉量較少，而且有很多骨骼，萬一不小心打錯位置，會容易導致骨碎、甚至腦震盪等。他提醒，一定要有正確的知識才能使用，最好諮詢專業人士。如果胡亂去做可能會帶來反效果，如上背部不慎碌到骨頭，情況可大可小。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：運動按摩針對性紓緩 不宜自行亂用按摩器材（收費文章）】

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