  • 28°C
香港時間 : 2021828日 (週六) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】運動按摩針對痛症對症下藥　亂用按摩器有反效果

個人增值 19:00 2021/08/28

分享：

東奧港隊羽毛球代表謝影雪早前接受訪問，指體院按摩師不足，希望能增加人手資源。都市人閒時喜歡按摩，一般按摩與運動按摩有甚麼分別？持有澳洲伸展治療師總會證書的Jason Li表示，運動按摩是針對運動員，按照身體所需及狀態，調整按摩的程度、方法及力度，不過並非只是職業運動員才做，都市人也相當適合。

針對性恢復肌肉能力

肌肉會隨年齡、運動量等不同因素而縮短，如果不主動做伸展及按摩，只會愈縮愈短，最後就會影響運動表現。所以運動按摩的主要功用，就是針對不同運動及運動員度身訂造按摩，讓運動員可恢復身體及肌肉能力。而一般普通按摩，主要有一套固定的套路，按程序去完成。如果按摩進行不當，運動員未能正常發揮，可能會導致其他部位受壓受傷，造成韌帶及肌腱撕裂等。

對症下藥處理個人問題

現在不少人也熱衷跑步、健身等運動，不過他們大部分都會懂得做一些熱身、拉筋及伸展。反而長期少運動的辦公室人士會做運動按摩治療，因為姿勢不良、壞習慣、肩頸膊痛等問題，只靠全身按摩未必能找到根源去根治痛症。透過運動按摩就可以對症下藥，因應個人情況度身訂造療程去改善身體。

按摩器材宜小心使用

運動按摩的工具器材，如按摩槍、按摩滾筒等大受歡迎，用按摩槍去放鬆一些較大型的肌肉基本上也安全有效。不過膊頭及頸部等位置，肌肉量較少，而且有很多骨骼，萬一不小心打錯位置，會容易導致骨碎、甚至腦震盪等。他提醒，一定要有正確的知識才能使用，最好諮詢專業人士。如果胡亂去做可能會帶來反效果，如上背部不慎碌到骨頭，情況可大可小。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：運動按摩針對性紓緩 不宜自行亂用按摩器材（收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】乾眼症患者趨年輕化　善用「20、20、20電腦守則」預防
今日
【健康增值】乾眼症患者趨年輕化　善用「20、20、20電腦守則」預防
【大灣區】珠海市醫保局首創「政銀醫」模式　上半年港澳台居民投保人數增近1.2倍
2021/08/25
【大灣區】珠海市醫保局首創「政銀醫」模式　上半年港澳台居民投保人數增近1.2倍
【身份證換領】看清換領時間　限期內未換可被罰$5000
2021/08/23
【身份證換領】看清換領時間　限期內未換可被罰$5000
保險知多啲 - 為何要買自願醫保？
2021/08/23
為何要買自願醫保？
【健康增值】防曬產品SPF／PA+代表咩？專家拆解皮膚愈白愈易曬黑原因
2021/08/22
【健康增值】防曬產品SPF／PA+代表咩？專家拆解皮膚愈白愈易曬黑原因
運動 治療 運動員 按摩 痛症 拉筋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

90後情侶耗盡170萬積蓄上車　住清水樓
90後情侶耗盡170萬積蓄上車　住清水樓
理財StarTalk - 8萬首期碌卡搞掂　黃金時代炒樓賺近千萬　莊韻澄：先甜後苦非好事（立即收看）
8萬首期碌卡搞掂　黃金時代炒樓賺近千萬　莊韻澄：先甜後苦非好事（立即收看）
【投資智慧】坐擁10億日圓身家日證券行顧問　 7條問題令你成為有錢人
【投資智慧】坐擁10億日圓身家日證券行顧問　 7條問題令你成為有錢人
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活
新工加40%人工 不轉工的理由竟然為咗佢？
新工加40%人工 不轉工的理由竟然為咗佢？