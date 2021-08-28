▲ 【健康增值】乾眼症患者趨年輕化 善用「20、20、20電腦守則」預防

乾眼症屬於眼科中常見的一種慢性疾病。根據奧比斯2018年在本港進行的一項調查結果顯示，有四成八受訪者患有不同程度的乾眼症，其中三成人更被界定為嚴重。眼科專科醫生李德倫坦言，近年電子產品普及亦令患者人數大增，並有年輕化趨勢。

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年輕OL為乾眼症「高危分子」

說到乾眼症的成因，李醫生指年齡和性別因素佔相當大的比重，其次個人體質和生活習慣亦有一定影響。「乾眼症患者中，比例最大的族群為年約40至50歲的中年女士。因為賀爾蒙變化起了決定性的影響，亦因此近更年期的女士眼乾的情況會較多，這也讓眼睛乾澀成為更年期常見的症狀之一。」

中年女士以外，某部分年輕女性同樣為乾眼的「高危分子」。「在辦公室工作的OL，亦是另一個佔多數的患者組別，她們的年紀多為二、三十歲左右。環境因素如長時間使用電腦、在冷氣環境中工作等，都促使她們的眼睛乾澀的情況提早出現。因為空氣濕度會影響眼乾程度，所以一般秋冬的症狀較春夏嚴重。但辦公室一年四季開冷氣，變相令長時間在室內使用電腦工作的人，加劇眼乾情況。」

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20、20、20電腦使用守則

現今生活人人離不開電子產品，四季長開冷氣的室內環境也無從避開，以致眼乾問題普遍。然而正因如此，平日更需要注意各種習慣。「例如開冷氣時注意濕度、避開風口位，或盡量縮短開冷氣的時間。使用電腦的時候，盡量提醒自己刻意眨下眼睛，或當感到眼睛有輕微不舒服時，便閉目休息兩分鐘。」他更建議大家遵守一個「20、20、20」的電腦使用守則。「即是當看了電腦20分鐘，便休息20秒，轉看距離20呎以外的東西或景色，這樣能夠紓緩眼睛的疲勞，亦有助眼睛回復濕潤。」

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：乾眼症女性患者比率高達八成 冷氣長開電腦一族尤高危】

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