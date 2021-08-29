【家傭保險】家傭保險保障新冠肺炎嗎？　外傭抵港前染病可理賠嗎？

陳女士計劃聘請海外家傭照顧家中的長者，不過全球疫情未止，故她想知道強制性的家傭保險會否保障新冠肺炎。另外，若海外家傭抵港前已患病，僱主是否有責任？若海外家傭在港工作期間，不幸患了新冠肺炎家傭保險又會否得到保障呢？

為了避免疫情在港擴散，政府收緊輸入海外傭工的政策，令海外傭工輸入數量減少。法例上強制僱主需要為家傭提供有效的保險保障，內容包括提供醫療、意外及個人責任保障。所以如果傭工在受僱期內生病或受傷，甚至死亡，不論是否因工作所致，只要是受聘在港期間僱主都需要根據勞工處訂下的《標準僱傭合約》為家傭提供保障，而法例上僱主需要為家傭購買一億的身故賠償保障。

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不能因病解僱外傭

外傭在抵港前需要在原居地接受檢疫，如果在抵港前染病，由於不算工時所以未能獲得保險的保障。若外傭在港工作期間不幸患了新冠肺炎，僱主是不能因病而解僱傭工，有可能觸犯勞工處訂下的《歧視殘疾條例》，同時需要為傭工提供合適的醫療協助和保障。簡單來說，當僱主與家傭簽訂合約後，僱主需要承擔外傭來港的一切開支，住宿和醫療費用，因此筆者建議簽訂僱傭合約同時購買一份全面的家傭綜合保險，妥善全面保障外傭和僱主所面對的風險。值得留意家傭保險中的不保事項，包括已存在疾病或任何自我毀傷和自殺，愛滋病及一切因違法而導致的傷亡，更不會保障傭工一切因懷孕而分娩、流產和墮胎等。同時此保障只適用於因聘請期間在香港特別行政區境內發生的受保事故。

僱主網上投保簡單

家傭保險除了保障傭工人身安全之外，同時保障僱主所負上的責任損失。而現時不同的保險公司更專為僱主利益提供多方面保障，例如當外傭因為身故、患重病或嚴重受傷而需送返原居地，須送回原居地所需的費用之補償都包括保障，而且僱主又急需家傭幫忙，補聘家傭保障就能發揮作用。另外，如果投保人或家庭成員在香港因家傭的故意暴力行動而蒙受「身體損傷」，保險公司將支付實際的醫療費用，保障家庭成員，但須向香港警方報案及向保險公司提供醫療報告。在眾多保障中，應該要先留意第三者責任保障，因為當家傭因疏忽引致第三方的財物損失或人命傷亡時，作為僱主需要賠償金額可以十分龐大。現時僱主可於上網投保，只需上載家傭護照及輸入僱主及傭工的個人資料，快至十分鐘即可完成簡易網上投保。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：購買外傭險 保新冠肺炎（收費文章）】

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