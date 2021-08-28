【職場增值】企業採ATS系統招聘　教你履歷表撰寫貼士

疫情為全球就業市場帶來衝擊，不少國家或地區失業率上升，增加求職難度。據CNBC報道指，現時近99%美國財富500強企業的人力資源部門，正採用「申請人追蹤系統」（Applicant Tracking System，ATS）簡化招聘人才流程。此系統可自動分析履歷內容，並會根據履歷表上的關鍵字，判斷求職者是否能進入面試階段。

【履歷6大常見錯誤 你有無寫錯？：按此】

掃描由左至右 避文字縮寫

求職者在撰寫履歷表時，應使用簡單的格式，因ATS系統多數使用左至右方式掃描內容，若履歷表使用呈垂直的文字，系統或會遺漏或無法顯示部分資訊。求職者也應仔細檢查文件整體格式，使用PDF、Microsoft Word等檔案格式，可讓系統容易識別。求職者也切勿在履歷表中，使用中文縮寫或英文字母縮寫，避免系統無法理解字母縮寫意思。

求職信中 關鍵字宜多出現

此外，履歷表亦包含重要的關鍵字眼。例如公司注重求職者的經驗、工作技能，求職者應在信中仔細作出描述及說明。

ATS系統通常會在履歷中尋找相關技能，求職者在技能描述，至少要包含3至5個相同關鍵字，例如求職者應徵Project Manager職位，應在文中盡量使用這個詞彙。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：企業採ATS系統招聘 留意履歷表撰寫技巧（收費文章）】

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