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【好去處】花井祐介中環個人展覽免費入場　展品數歷年海外展覽之冠

精明消費 10:00 2021/08/29

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日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）歷年最大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》正式登陸香港。展覽由AllRightsReserved主辦及策劃，即日起至9月5日於中環置地廣場BELOWGROUND舉行，免費入場。

展覽展出今花井祐介最巨型立體雕塑作品、首次創作的19幅油畫與多層框架作品，展品數量為歷年海外展覽之冠。點題作品《FACING THE CURRENT》是花井祐介創作至今最巨型的3D立體雕塑。長達兩米的雕塑以一位中年漢與狗坐在船上納悶地思考人生為造型，帶出即使面對艱難時期，仍需堅決面對現況或風浪的深層意義。

■按圖看花井祐介展覽■

    點擊圖片放大
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  • 資料來源：AllRightsReserved
     

花井祐介《FACING THE CURRENT》展覽
地點：中環皇后大道中15號置地廣場地庫BELOWGROUND 7號鋪
展覽日期：即日起至9月5日
開放時間： 星期一至六11am至7pm、星期日11am至5pm

若想知更多香港好去處，請留意好去處懶人包

 

（節錄）

【原文：日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡（收費文章）】

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

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