【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕　送免費2人早餐、泊車及Mini Bar

西貢最近新開WM酒店(WM Hotel),於8月1日才試業開幕,坐擁無敵海景,超有度假feel。另外也可選城中的親子主題套房,無論是駕巴士還是夢想做太空人都得,趣味無限。



酒店由國際知名的建築設計所Aedas(曾操刀西九龍站設計項目)打造,酒店的3座建築群呈現「之」字形,分別為天寓、海寓及山寓。每座建築都是地上3層連接地下3層平台,極為型格,環境寬敞舒適。



酒店有5層高,擁260個客房,共有9個房型,分別以綠色、藍色和橙色布置,代表碧海、藍天和陽光,讓賓客仿如置身大自然的懷抱,而7成客房更可享遼闊海景和寬敞露台。

■按圖看WM Hotel環境■

75米無邊際泳池



露天無邊際泳池位於海寓頂層,長達75米的設計,方便住客於陽光下欣賞180度無敵海景,亦成為西貢的打卡熱點。建築群之間擁有兩個下沉式廣場,南側是婚禮花園,可以通往浪漫小禮堂,尖頂屋簷、落地玻璃兼有純白色外觀,禮堂可容納50人,氣氛如在關島溫馨教堂的婚禮,而北面是零售廣場,周邊亦有露天劇場,配套完善。



酒店的天寓及山寓亦將陸續投入服務,天寓首層的客房更可與寵物共同入住,酒店亦特別強化此樓層的通風設備,令主人和寵物更安心入住。每房最多可攜同15公斤以下的愛犬兩隻。9月起,於官網預訂「愛犬度假遊」私人花園住宿計劃,更可獲贈狗狗歡迎用品,方便主人照顧毛孩。

WM Hotel

地址:西貢惠民路28號

電話:2196 2888

房價:Superior Room 1,666港元起、Deluxe Seaview with Balcony 2,006港元起、Premier Seaview with Garden 2,856港元起、Studio Seaview with Balcony 3,791港元起

交通:由西貢公眾碼頭步行約5分鐘;或乘坐酒店免費穿梭巴士往來坑口地鐵站

註:Soft Opening期間入住,送免費2人早餐、泊車及Mini Bar