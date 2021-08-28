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【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕　送免費2人早餐、泊車及Mini Bar

精明消費 10:00 2021/08/28

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西貢最近新開WM酒店（WM Hotel），於8月1日才試業開幕，坐擁無敵海景，超有度假feel。另外也可選城中的親子主題套房，無論是駕巴士還是夢想做太空人都得，趣味無限。

酒店由國際知名的建築設計所Aedas（曾操刀西九龍站設計項目）打造，酒店的3座建築群呈現「之」字形，分別為天寓、海寓及山寓。每座建築都是地上3層連接地下3層平台，極為型格，環境寬敞舒適。

酒店有5層高，擁260個客房，共有9個房型，分別以綠色、藍色和橙色布置，代表碧海、藍天和陽光，讓賓客仿如置身大自然的懷抱，而7成客房更可享遼闊海景和寬敞露台。

■按圖看WM Hotel環境■

    點擊圖片放大
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75米無邊際泳池

露天無邊際泳池位於海寓頂層，長達75米的設計，方便住客於陽光下欣賞180度無敵海景，亦成為西貢的打卡熱點。建築群之間擁有兩個下沉式廣場，南側是婚禮花園，可以通往浪漫小禮堂，尖頂屋簷、落地玻璃兼有純白色外觀，禮堂可容納50人，氣氛如在關島溫馨教堂的婚禮，而北面是零售廣場，周邊亦有露天劇場，配套完善。

酒店的天寓及山寓亦將陸續投入服務，天寓首層的客房更可與寵物共同入住，酒店亦特別強化此樓層的通風設備，令主人和寵物更安心入住。每房最多可攜同15公斤以下的愛犬兩隻。9月起，於官網預訂「愛犬度假遊」私人花園住宿計劃，更可獲贈狗狗歡迎用品，方便主人照顧毛孩。

WM Hotel
地址：西貢惠民路28號
電話：2196 2888
房價：Superior Room 1,666港元起、Deluxe Seaview with Balcony 2,006港元起、Premier Seaview with Garden 2,856港元起、Studio Seaview with Balcony 3,791港元起
交通：由西貢公眾碼頭步行約5分鐘；或乘坐酒店免費穿梭巴士往來坑口地鐵站
註：Soft Opening期間入住，送免費2人早餐、泊車及Mini Bar

若想知更多香港好地方，請留意好去處懶人包

 

（節錄）

【原文：西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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