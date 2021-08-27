老少咸宜人氣家庭車　20萬Suzuki Bandit Solio

▲ Solio 是 Suzuki 中的人氣家庭車款，全新一代 Bandit Solio 車身用上 two-tone 兩色，更有新色夜魅紅及烈焰橙配全黑車頂，搶眼有型。

鈴木（Suzuki）出品的盒仔車向來也有班忠實粉絲，繼去年熱賣的Hustler第二代後，最新登場就有新一代Bandit Solio。這款5座雙電趟門車仔自2010年面世以來，因着其車身的骰但車廂空間大大，以及affordable的車價就有齊多種配備的緣故，多年來也深受新手車主及家庭客歡迎。而Solio至今已來到第五代，外形小改款後加上多項新增安全設備，更是老少咸宜，成為不少車主揀20萬頭細車的心水之一。

▲ 鬼面罩及霧燈位的新設計非常有型，令車身輪廓更立體。

▲ 鬼面罩及霧燈位的新設計非常有型，令車身輪廓更立體。

無可否認，大部分情歸Suzuki Solio的車主，也離不開一個原因-屋企有大有細。想當年鈴木首度推出Solio時，就挾着車價夠平兼可享雙電趟門的優點，成功俘虜一班家庭客。雖然Solio車身細細，但內櫳空間卻非常寬敞，就算6呎高坐後座，頭部、腿部空間依然充足。加上車身地台夠低，老人家或小孩上落也沒難度，難怪甫推出旋即成為人氣車款之一。

▲ 大 H 形尾燈新設計，改為以一條電鍍長條形串連兩邊尾燈，簡約有型。

▲ 3 幅式真皮軚環連音響控制，但減去加減撥片，中控台換上 9 吋輕觸式多媒體屏幕。

今代代號MA37S的Solio，距離上代MA36S推出已相隔有5年多，代理更一反傳統放棄基本版，選擇引入較高級的Bandit版，令一班香港So仔迷大跌眼鏡，似乎略嫌其車頭設計膠味過濃，不如基本版的大鬼面罩般有型。不過各花入各眼，全新的Bandit Solio也不乏支持者。

車頭設計大革新

對比上代，新車外觀可算是完全大革新，以車頭為例，換上全新六角形鬼面罩，內有立體三角星形花紋，外圍則以電鍍圍邊包住，一對「眼眉」日行燈就與鬼面罩連成一綫，型格十足。而改動較大的就是LED頭燈下方與頭泵把之間，多了條「牛角」綫，兩邊盡頭連同LED霧燈，再以黑膠包圍住，造型獨特，整體外觀更立體兼有霸氣。

▲ 駕駛艙的擺位作了稍微改動，儲物空間及充電位增多，前座附設電暖椅功能。

Bandit Solio亦維持上幾代的盒仔式MPV設計，車身長度比舊款長70mm，車廂空間更長達2,500mm，冠絕5代。而車側D柱下的綫條，更由上代的斜向上改為水平直綫，令兩邊尾側小窗面積更大，乘坐感更開揚。至於尾燈則換上全新設計，以大H形橫跨左右兩邊，橫迫力燈位置亦直接升高至尾翼上，感覺較乾淨利落。

▲ 新車增設了不少安全設備，全部控制鍵也放在駕駛者的右下方，清晰易用。

▲ Suzuki 招牌的凳底「賣餸籃」有得留低，底下放有迷你鋰電池。

新增彩色HUD投射屏

Solio最大賣點之一的雙電趟門當然有得留低，搭配招牌前後座walk-through平地台設計，以及可獨立調校椅背角度、前後滑動或是完全躺平的座椅設計，讓車廂空間得以靈活使用，儲物量極大，非常實用。

▲ Suzuki 首次在旗下車款加入彩色 HUD 投射顯示屏，可切換至不同顯示模式。

前座駕駛艙亦一樣，幾乎到處也是載物格、杯架或揭蓋式儲物格。位於中央的儀錶版，右邊小屏幕改為4.2吋彩色電子顯示屏，加上駕駛席新增彩色的Head Up Display投射顯示屏，令駕駛者更容易閱讀行車資訊。

中控台屏幕亦升級至9吋大輕觸式芒，支援360度全景式泊車及智能手機配對系統，方便易用。而較特別是，廠方似乎聽取不少前車主意見，指後座於夏天時相對較熱，於是就於新車後排的車頂加設個小型抽風機，將冷氣抽去後座，提高舒適度。

▲ 儀錶版換上新設計，右邊有 4.2 吋彩色 LCD 顯示屏，更加清晰。

▲ 後座車窗設有遮光簾，非常貼心。

操控表現中規中矩

至於動力方面，新車規格與上代相同，採用1.2公升Dual Jet直四VVT引擎，配搭CVT無段變速波箱、Mild Hybrid儲電微混能系統連Idling Stop停車熄匙系統，最大馬力達91匹，扭力則有118牛頓米。

基本行駛感順暢舒適，軚感會偏向較輕，避震亦比舊代有所改良，惟始終可能是細車關係，如以高速過彎的話，車身會有丁點側傾，而且當有大車在旁經過時，路噪相對較大。但如以家庭車來說，其操控表現其實已足夠應付本港路面有餘，頗適合新手操車。

▲ 副駕座及後座可自由調校或完全攤平，大大增加內櫳空間。

▲ 前門多了流綫型飾板裝飾，不再單調，門掣旁更多了一組喇叭。

而以約20萬的車價來說，Bandit Solio另一樣吸引車主入手的就是新增的多項安全設備，例如有DSBS預防碰撞警告、ACC主動式定速巡航控制、綫道偏離警示及駕駛注意力警示等，以細車來說算是非常齊全。

規格表

售價：$208,362

車型：Mild Hybrid 5 門 5 座小型 MPV

引擎：1,242 c.c. 4汽缸雙凸輪軸16氣閥VVT

最大馬力：91PS / 6,000rpm

最大扭力：118Nm / 4,400rpm

懸掛：麥花臣支柱連圈形彈簧（前）、獨立連桿連彈簧及穩定裝置（後）

傳動：無段變速系統

車身長X闊X高：3,790 X 1,645 X 1,745mm

輪距：2,480mm

車廂長X闊X高：2,500 X 1,420 X 1,365mm

全車淨重：1,000kg

輪胎：15 吋鋁金合輪圈（165/65R15）

耗油量：19.6km/L

查詢：香島汽車（2332 0091）