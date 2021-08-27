Q5兩生花　Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro

▲ Q5 Sportback與Q5從動力配搭、內櫳及行車表現上都是相同，只是外觀有所分別。

直接地說，在奧迪（Audi）Q5與Q5 Sportback之間作選擇，只需要從美學出發。因為無論在動力配搭、車廂裝潢和行車表現等範疇上，兩車都是相同的。如果你很喜歡Q5的實用，卻又嫌它的綫條過於方正呆板，那麼斜尾設計的Q5 Sportback應該正合心意。

▲ 呈八角形的車頭鬼面罩，已成為眾多新款奧迪汽車的設計語言。

▲ Q5 Sportback與Q5從動力配搭、內櫳及行車表現上都是相同，只是外觀有所分別。

2010年，奧迪推出了全新車款A7，其特點是車頂由B柱位置開始往車尾斜落，藉此營造出更加流麗的綫條，那是現代奧迪中首個使用Sportback車身設計的車系，並慢慢應用至不同奧迪型號。從銷售角度看，Q5乃是現時奧迪車廠中最好賣的車系，將Sportback加入陣中，正是強化其市場佔有率的重要步驟。

沉實中現美麗

與原來的Q5比較，Q5 Sportback的車身長了7mm，高度與闊度則沒變，而從C柱開始往下斜的車尾綫條，令車身看來更加瀟灑，形象也較為年輕。

▲ 在Audi virtual cockpit plus數碼錶板配襯下，Q5 Sportback的車廂裝潢算是兼具了美麗與實用。

▲ 座墊承托力特強，向來是奧迪汽車特性之一，Q5 Sportback當然也不例外。

動力上，這部Q5 Sportback 45 TFSI quattro使用一副2.0公升直4汽缸渦輪增壓電油引擎，最大馬力265hp，峰值扭力37.73kgm，配7前速S-tronic雙離合器自排和quattro四驅。

此外還有Mild-Hybrid輕混能系統，利用一組12V同為發電機和起動馬達的組件跟小型鋰離子電池配合，把制動時所收回來的能量轉為電力儲存備用。該系統更可讓Q5 Sportback在低於22km/h車速下，暫時停止引擎運作，車輛每行駛100公里路程，大約可節省0.3公升汽油。

▲ 測試的Q5 Sportback並未裝有電子氣壓避震，不過仍能為車輛提供甚佳舒適性和操控性。

▲ 車輛的Sportback式斜尾設計，並未影響後座乘客的頭部空間。

美麗中見矛盾

與Q5一樣，Q5 Sportback使用MLB Evo模組式底盤，其優點是又硬又輕，因為底盤夠硬，傳遞到車廂的路面信息又豐富，即使沒配用可改變軟、硬度的電子氣壓避震，單以全機械式的運動化懸掛，已令車輛有着直接操控反應。

同時，奧迪工程師累積多年來在長途耐力賽車的經驗，將ultra技術應用在Q5 Sportback身上，例如其quattro恒定四驅，總重量較舊款輕了4公斤，而這個quattro系統，使用了兩個離合器，它只會在有需要時才主動將動力傳送至後輪，其餘時候都是跟後軸分離的，盡量將行車時的滾動阻力降至最低。

▲ 在不少老派奧迪車迷眼中，使用縱置引擎配quattro傳動系統的奧迪，才是最正宗的奧迪四驅汽車。

▲ 尾箱容量為510公升，最多更可擴展至1,480公升，在大部分情況下也夠用有餘。

不過必須一提，代理安排測試的Q5 Sportback 45 TFSI quattro，起用了前、後255/45R20輪胎組合，這無疑會令車輛看來更加有型，轉向極限也更高，讓車輛在大部分如過山車般的彎路上也很穩定。但這看來有點過於闊大的輪胎，卻難免削弱了加速力和轉向靈活性，連帶廠方ultra工程師的努力也被抵消了。

規格表

售價：$599,900起

車型：5 門 5 座位 CUV

引擎：1,984cc，直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：265hp / 5,250-6,500rpm

峰值扭力：37.73kgm / 1,600-4,500rpm

傳動方式：前置引擎，四輪驅動，7前速S-tronic自排

懸掛：前／後～五連桿

車身：4,689 x 1,893 x 1,660mm

輪軸距：2,819mm

車重：1,775kg

風阻系數：Cd0.31

輪胎：255/45R20

平均耗油量：7.4-7.6L/100km

0-100km/h加速：6.1秒

極速：240km/h

查詢：Audi Kam Lung（2291 0000）