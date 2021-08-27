▲ 【打針送米】樂富廣場9月2日提供即場接種新冠疫苗服務 打針送1公斤金鳳香米（附詳情）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，領展宣布，9月2日在樂富廣場設外展復必泰疫苗接種，完成接種後，可獲贈1包1公斤金鳳香米。有意接種疫苗的市民，毋須預約，領取「即日籌」便可打針。

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領取「即日籌」即可打針

領展與公務員事務局合作，在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。是次外展接種服務分兩天進行，9月2日提供接種第一劑復必泰疫苗，其後於9月23日提供接種第二劑。

疫苗接種服務時間為上午10時至下午1時，以及下午2時至5時。市民毋須預約，領取「即日籌」，即可接種復必泰疫苗，籌數目有限，派完即止。現場完成接種者，可獲贈1包1公斤金鳳香米，如香米送完，將會送贈其他禮品。

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另外，領展的疫苗大抽獎將於9月1日起接受登記，10月24日截止，抽獎於10月27日進行。獎品總值超過200萬元，包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器共100份。登記網址

責任編輯：李瑩

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