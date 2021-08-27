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【ESG】史美倫：上半年逾40隻綠色及ESG債券上市　超去年總量

綠色金融 17:11 2021/08/27

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ESG全球領導者峰會於昨（26日）舉行，就可持續發展、低碳轉型等議題展開研討，港交所 （00388） 主席史美倫表示，上半年已有逾40隻綠色及ESG相關債券在港交所上市，超過去年總量。

【中國逐步完善指引 標準化助提升ESG披露質量：按此

上半年逾40隻綠色及ESG相關債券上市

史美倫表示，中國正成為環境、社會及管治（ESG）投資主要陣地之一，期望香港可發揮橋樑作用，發展成亞洲領先綠色金融中心。與此同時，港交所正與本港各金融監管機構，合作制定綠色和可持續戰略計劃，以及探討將香港發展成區域碳交易中心的可行性。

她又指，會積極推動上市公司加強ESG訊息披露工作，並會透過修改《上市規則》推出ESG報告指引及培訓，而港交所亦會為可持續發展的企業及項目提供融資支持。另外，上半年已有逾40隻綠色及ESG相關債券在港交所上市，超過去年總量。

【疫下新寵兒 ESG投資組合涉資逾136萬億港元：按此

上海證券交易所總經理蔡建春在會上表示，將加快推動交易所綠色金融市場發展，包括優化綠色企業及綠色債券發行上市安排等。上交所亦將加強綠色指數開發，研究建立碳排放信息披露制度等。

深圳證券交易所總經理沙雁則指出，深交所會完善綠色指數體系，推動基金公司推出碳中和、環境、社會及管治（ESG）交易所買賣基金（ETF）等產品，支持綠色經濟發展。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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