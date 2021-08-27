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【理財二三事】日本媽媽沙灘執「垃圾」變賣成功致富　無本生利月賺3.5萬

精明消費 18:09 2021/08/27

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執垃圾變賣也可以致富？日本綜藝節目《沸騰ワード10》早前曾訪問一位經常到沙灘執垃圾的媽媽，這位媽媽看準手作市場的商機，靠著收集沙灘上的玻璃，自己加工包裝再放到網上售賣，就能零成本地月入賺超過50萬日元（約3.5萬港元），好過返工！

不少媽媽平日要照顧小孩子，無暇上班，因此希望想經營一些小生意幫補家計。渡邊太太平日常和女兒到沙灘散步，一邊散步一邊收集類似垃圾般的石頭，就是希望能將垃圾變賣，邊賺錢邊照顧小孩。渡邊太太表示，這些看似無用的物品其實是「沙灘玻璃」，源自被丟到海中的玻璃垃圾。玻璃被海水沖刷最少30至50年後，菱角會被磨平，成為外表晶瑩剔透、充滿夏日氣色的碎片。將撿回來的玻璃沖洗乾淨及曬乾，再分拆成500克一袋出售，每袋可賣得2,200日圓（約156港元）。節目組跟拍當天，渡邊太太只花一小時便收集了2公斤玻璃碎片，總共售出4袋，一天就可零成本輕鬆賺取8,800日圓（約624港元）。

日本媽媽執垃圾致富，零成本發達大計，好搵過返工！

  • 日本媽媽渡邊太太執垃圾執到月入50萬日圓（約3.5萬港元）
  • 渡邊太太會到沙灘上執垃圾
  • 這些垃圾其實是玻璃碎片
  • 碎片有不同形狀
  • 有些特別顏色的玻璃碎片更能賣到好價錢
  • 在經過多年被海水沖刷打磨後變得光滑
  • 將碎片洗乾淨
  • 又曬乾
  • 偶爾加入貝殼等物品可製作手作飾物
  • 不用花太多功夫，將碎片分拆成數袋
  • 每袋500克碎片，售價2,200日圓，放在網上銷售，非常方便
  • 渡邊太太看準工藝品市場，將玻璃碎片稍作加工，做出相框、燈罩等。
  • 渡邊太太看準工藝品市場，將玻璃碎片稍作加工，做出相框、燈罩等。

除了出售一袋袋的玻璃碎片，渡邊太太亦看準手作小物的市場，將貝殼、玻璃碎片等沙灘垃圾加工製作成飾物、燈罩、項鍊等工藝品，再放到網上銷售。每日花少少時間執垃圾、經營網店，無本生利就能每月賺50萬日圓（約3.5萬港元），認真好搵！

 

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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