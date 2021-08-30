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【消費優惠】8度海逸酒店喜慶​​​​​​​盆菜82折　MUJI指定開學用品低至7折

精明消費 07:00 2021/08/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 8度海逸酒店：喜慶盆菜82折

8度海逸酒店的喜慶盆菜選用多種上乘材料，包括精選原隻鮑魚、花膠、瑤柱、金蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、自家製燒腩仔、鵝掌、時菜等十多種食材。今個中秋，與家人聚首一堂共享盆菜亦是不錯的選擇，盆菜設4人、6人及8人份量，透過eShop訂購可享82折優惠。

    點擊圖片放大

另外，酒店提供運送服務，九龍區運費為100元，香港島運費為160元，新界區運費為180元，東涌運費為220元。

預購網站

2. MUJI：指定開學用品低至7折

由即日起至9月12日，MUJI無印良品推出開學優惠，購買精選書房家具、收納用品、文具套裝及有關學習的生活用品，可享低至7折優惠。

    點擊圖片放大
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優惠產品

3. 仝堂茶聚：晚市惠顧點心享高達8折

最後2日優惠！凡於星期一至五晚市時段，到仝堂茶聚惠顧指定點心，客人憑午市時段之單據或晚市點心體驗卡可獲8折優惠，即場入座客人亦可享9折優惠。

    點擊圖片放大

地址：九龍塘達之路80號又一城1樓L1-33號
電話：2602 2068

 

撰文：hket小編

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