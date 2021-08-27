▲ 【Nothing ear（1）】新晉真無線耳機Nothing ear（1） 物超所值音質更勝AirPods Pro

有留意開真無線耳機市場的讀者，都應該知道近期市場十分熱鬧，除了三星早前已發佈了Galaxy Buds 2外，蘋果早前已發表的Beats Studio Buds亦剛剛於昨日接受訂購，今日正式上市，還盛傳下月會發表全新AirPods 3。

當然，大家還不會忘記由耳機龍頭Sony推出的WF-1000XM4，這款耳機被視為市場最佳產品之一。不過，大家最近又有沒有留意有一個新耳機品牌的出現呢？

英國品牌Nothing進軍耳機產品 僅售799元物超所值

這個品牌就是來自英國的Nothing，最新在全球推出的旗下首款耳機產品ear（1），以獨特的透明設計成功搶得不少媒體報道。而這款耳機僅售799元，便買到了具備主動降噪等只能在千元以上的產品才找到的功能，可算是物超所值。

Nothing是一家新的品牌，由華裔創業家裴宇創辦。

薑餅人曾在月前撰文討論了一加手機的前途，而裴宇便是一加手機的創辦人之一，在去年9月離職，並在今年初創辦Nothing，獲得了包括蘋果前副總裁Tony Fadell，YouTuber 視頻創作者 Casey Neistat，Twitch 聯合創始人Kevin Lin，Reddit 創始人 Steve Huffman和Product Hunt CEO Josh Buckley的投資。

Nothing股東背景強勁 產品值得留意

雖然Nothing背後有強勁的股東支持，但也要產品優質才能夠吸引消費者埋單。

薑餅人在過去一個星期以ear（1）作為主力耳機，不論在上下班途中或在跑步機上都戴著它來聽歌和煲劇。與之前使用AirPods Pro比較，在主動降噪方面我認為ear（1）似乎比AirPods Pro更勝一籌，而且其機身設計讓用家即使在跑步或步行時，也不會聽到耳機與耳仔間的磨擦聲音。

至於聽歌的音質方面，ear（1）容許用家透過手機app選擇音質，以加強低音或高音的效果，當然也可以選擇不加強的音質。

Nothing ear（1）音質比AirPods Pro更勝一籌

薑餅人以加強低音來聽歌，一聽便發現與AirPods Pro的效果相差甚遠，可能是蘋果太過著重本身的音質，不少用家也指用AirPods聽歌就是很平淡的。

相反這星期以ear （1）來聽快慢歌都能聽得出不同樂器在背後演奏的層次，與人聲配合得很好，而在聽快歌時，因為選擇了加重低音，令節奏感更加強勁，這似乎是AirPods不能帶給聽眾的體驗。這也要歸功於耳機採用了Teenage Engineering 進行調音吧。

透明設計吸睛 美中不足充電盒較大

除了音質較蘋果耳機為佳外，ear（1） 的破格外觀設計也令人刮目相看。耳機採用了透明設計，讓用家能看到內裏的電路板和其他零件，左右兩隻耳機也有不同的顏色分辨，不用怕戴錯。而跟機的充電盒也是透明設計，一眼便看到耳機有否放回原位。

此外，充電盒也支援無線充電功能。唯一能夠挑剔的，便是充電盒比AirPods Pro來得大，看來下一代產品要想方法縮小充電盒大小了。

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