【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇）

資深投資者曾淵滄教授除了熟知股票市場之外，亦投資物業多年，他對於香港樓市又有何看法呢？常言道香港年輕人買樓上車難，他有何建議？

當曾教授被問及疫情後是否買樓時機時，立即斬釘截鐵回答：「永遠都是買樓時機」，他解釋樓價的升勢主要與該地人口增長有關，若覺得香港的人口會繼續膨漲，長遠樓價只會升而不會跌。

海外不少國家推出便利措施鼓勵港人移民到該地的情況下，近來都有不少港人外流。但曾淵滄則認為移民潮對香港樓價的影響輕微，覺得移民人數難以令香港人口數目大減，況且香港過去的樓價亦不曾因為移民潮而下跌。

0:06 - 2:42 疫情過後是否買樓的最佳時機？ 2:43 - 3:51 移民潮會否影響香港樓市？ 3:53 - 5:27 年輕人想買樓要如何達成此目標？

【第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！按此】

【第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等 按此】

【第三集：慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好 按此】

【第四集：曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」按此】

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