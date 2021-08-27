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【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/08/27

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資深投資者曾淵滄教授除了熟知股票市場之外，亦投資物業多年，他對於香港樓市又有何看法呢？常言道香港年輕人買樓上車難，他有何建議？

當曾教授被問及疫情後是否買樓時機時，立即斬釘截鐵回答：「永遠都是買樓時機」，他解釋樓價的升勢主要與該地人口增長有關，若覺得香港的人口會繼續膨漲，長遠樓價只會升而不會跌。

海外不少國家推出便利措施鼓勵港人移民到該地的情況下，近來都有不少港人外流。但曾淵滄則認為移民潮對香港樓價的影響輕微，覺得移民人數難以令香港人口數目大減，況且香港過去的樓價亦不曾因為移民潮而下跌。

0:06 - 2:42　疫情過後是否買樓的最佳時機？

2:43 - 3:51　移民潮會否影響香港樓市？

3:53 - 5:27　年輕人想買樓要如何達成此目標？

【第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！按此

【第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等 按此

【第三集：慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好 按此

【第四集：曾淵滄寄語年輕人　「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」按此

 

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

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欄名 : 財金投資名家講座

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