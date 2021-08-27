▲ 【MPF】強積金20年表現跑贏同期通脹 新投資方案為退休人士自製長糧

隨着各國陸續重啓正常生活，經濟活動已從疫情期間的谷底逐漸回穩，加上充裕流動性，市場的焦點經已由經濟衰退轉移至通脹加速。心水清的讀者都知道，通脹與退休生活質素息息相關，因為當資產增值速度不及通脹，資產購買力便會被逐漸蠶食。

具體一點來說，通脹會令儲蓄愈來愈「唔見使」，現時一頓自助午餐的價錢在數十年後或許只夠在茶餐廳吃個常餐。因此，讀者在為退休作準備時，必須考慮到通脹因素對未來生活的影響。

【高息過3.5厘有咩揀？銀債以外收息4個選擇：按此】

強積金20年表現跑贏同期通脹

強積金是香港退休保障支柱之一，每年積金局都會公布強積金投資表現供市民參考。自制度在2000年實施以來，強積金年率化回報為4.8%，高於同期通脹率1.8%，反映強積金制度不單可保障強積金供款的購買力，更可以使供款進一步增值。

宏利於今年3月中下旬曾進行一個關於港人退休計劃準備的調查，訪問了共976名受訪者。調查顯示，香港人精於理財，每人平均有3.1個以退休儲蓄為目標的金融產品；而在強積金以外，受訪者有作多元化投資，包括儲蓄保險、股票、物業、年金、互惠基金等，以加強退休保障。在芸芸投資選項中，不論是回報率，還是受訪者滿意度，強積金都位列三甲之內。

【少子化難養兒防老 及早規劃退休享晚年：按此】

新投資退休方案應對退休挑戰

受訪者對強積金滿意度高，與強積金與時並進不無關係。強積金成立至今已20年，不少早期的計劃成員開始步入退休階段，他們的需要不再局限於資本滾存。有見及此，積金局去年發出退休投資產品的開發指引，鼓勵業界為強積金成員開發涵蓋「供款階段」及「提取階段」的投資退休方案。退休方案應透明度高、簡單且易於理解；方案的預期結果應適合於供款及／或提取階段；應定期檢視方案的表現，以確保表現與預期結果相符；以及收費水平應合適。

有強積金受託人在去年9月已根據新指引率先推出旨在提供定期及穩定收益的投資退休方案，使退休人士在本金得以繼續滾存投資，減低通脹影響的同時，亦可支持生活。退休人士只需向強積金受託人發出常行指示，列明每月或每季希望提取的利息金額，便可以定時收到派息支票，輕鬆自製長糧。

新基金亦考慮到退休人士需求，故當計劃成員年屆65歲法定退休年齡後， 即可享有基金管理費優惠，折扣會透過回贈形式反映在基金單位數目上。

了解自己強積金的狀況，是達致理想退休生活的關鍵之一。讀者應定時檢視強積金配置，如果期間遇有疑問，不妨與理財顧問聯絡，尋求專業意見。