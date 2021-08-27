新工加40%人工 不轉工的理由竟然為咗佢？

每個人都有一個價，只要價合適，打工仔大部分的情況都會二話不說轉工。最近有位網民於社交平台上投稿，表示新公司及舊公司都分別加人工，舊公司加15%留住同事，新公司加20%，該名打工仔認為上司為他爭取加了15%的人工，所以考慮過後，為了還人情債，於是決定留在舊公司。但新公司其後竟然再開高價，加幅達40%，高薪請事主。這時候，事主開始動搖，不知如何是好，該名打工仔不斷掙扎轉工與否，其實轉工除了金錢外，又應該要留意甚麼因素呢？又或者轉工的原因是甚麼？

■其他網民又點睇？■













工作就是為錢 其他嘢放工先諗

不少人認為新公司薪酬加幅有40%，實在沒有不走的理由，畢竟工作的目的就是為賺錢，沒有甚麼人情債需要還。實在沒有想太多的理由，除非你工作的環境，福利或同事好到你認為新公司一定不可以給予，而轉工是一個打仔工加薪最快的機會，除非舊老闆可以再加至40%，而你又覺得值得留下來。



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雖然事主覺得舊公司為自己增取了加人工，理應留下來還人情債，不過有網民提醒他，舊公司加你人工，之後工作量肯定大增，不要被情緒勒索。其實每個人轉工都總有個人的理由，打工轉工時，除了考慮金錢因素外，亦可以考慮年尾花紅、公司福利、同事關係、工作前景等。當加幅可以讓你認為這一切都是值得的時候才作出決定，千萬不要意氣用事，只考慮單一原因。當然每一位打工仔在人生不同的階段亦會有不同的考量，所以好好思考是十分重要的。



責任編輯：陳玉蓮

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