【消費優惠】卓悅夏日快閃價 MarcJocobs淡香水$258／支 精明消費 10:30 2021/08/30 分享： 卓悅推出夏日多多快閃價，今期快閃產品有香水及夏日美妝護膚品，MarcJocobs 淡香水更減至258元一支，原價665元！GIORGIO ARMANI 粉底液368元一支，原價510元！KAO溫感蒸氣保濕口罩28元一盒有3塊，原價49元！其他護膚品快閃價一樣耀眼！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 今日 【消費優惠】759阿信屋限時優惠挪威三文魚$43.9／2件 【好去處】花井祐介中環個人展覽免費入場 展品數歷年海外展覽之冠 2021/08/29 【好去處】花井祐介中環個人展覽免費入場 展品數歷年海外展覽之冠 【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕 送免費2人早餐、泊車及Mini Bar 2021/08/28 【好去處】西貢新酒店WM Hotel試業開幕 送免費2人早餐、泊車及Mini Bar 【打針送米】樂富廣場9月2日提供即場接種新冠疫苗服務 打針送1公斤金鳳香米（附詳情） 2021/08/27 【打針送米】樂富廣場9月2日提供即場接種新冠疫苗服務 打針送1公斤金鳳香米（附詳情） 【消費優惠】Italian Tomato夏日限定優惠 件裝蛋糕或水果撻買4送1 2021/08/27 【消費優惠】Italian Tomato夏日限定優惠 件裝蛋糕或水果撻買4送1 著數優惠 美妝 飲食優惠 學界優惠 付款優惠 積分優惠 疫苗 卓悅 口罩 產品