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【消費優惠】卓悅夏日快閃價　MarcJocobs淡香水$258／支

精明消費 10:30 2021/08/30

分享：

卓悅推出夏日多多快閃價，今期快閃產品有香水及夏日美妝護膚品，MarcJocobs 淡香水更減至258元一支，原價665元！GIORGIO ARMANI 粉底液368元一支，原價510元！KAO溫感蒸氣保濕口罩28元一盒有3塊，原價49元！其他護膚品快閃價一樣耀眼！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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