【BNO移民英國】英國收近6.5萬BNO簽證申請　逾7成已獲批

英國內政部昨（26日）公布最新數據，自1月31日開放BNO申請至6月30日期間，一共收到64,900宗BNO居留簽證申請，逾7成已獲批。今年第2季度收到30,600宗申請，而首季有34,300宗申請，按季減少3,700宗。

7成申請已獲批

第2季度收到逾3萬宗申請， 有25,600宗為境外申請， 而5,000宗為境內申請。另外，有 17,500 宗為主申請人個案，有 13,100 宗則為受養人個案。另外，第2季獲批的BNO簽證逾4萬宗，當中為 29,400 宗境外申請；獲批的境內申請則為 10,700宗。

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在獲批的簽證中，有68%申請人持有BNO護照或香港特區護照。至於獲批簽證的受養人中，有7成持有香港特區護照以外之護照，當中67%人持中國護照。

在未推出BNO簽證前，英方提供酌情入境（LOTR）安排，其後亦多次延長有關安排，而有關安排已於7月19日屆滿。當局估計第2季有1,900名BNO護照持有人獲批酌情入境申請（LOTR）。

責任編輯：曹佩鈞

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