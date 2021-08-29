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英國企業面臨極大招聘難題　亞馬遜銀彈吸才

個人增值 15:00 2021/08/29

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英國企業面臨極大招聘難題　亞馬遜銀彈吸才

英國政府在新冠疫情爆發時，因憂慮僱主裁員，幫助僱主支付員工部分薪金而推出Coronavirus Job Retention Scheme（CJRS，冠狀病毒工作保留計畫），暫時決定於9月30日完結，但該計劃被指是其中一個，令企業面臨極大的招聘難題。

據英國政府公布的數據顯示，截至6月30日，總數有54萬名僱主與190萬名員工正在休假，人數較去年同期下跌；但有部分行業的企業，如電商、物流等，需要推出獎勵制度以吸納人才。

入職獎金逾萬元 增時薪

亞馬遜（Amazon）在英國「急切需要」聘請倉務員和包裝員，而為了解決和鼓勵人才加入，新員工只要於9月18日前入職，即可獲發1,000英鎊（約10,683港元）的入職獎金。亞馬遜早前為吸引新員工入職，時薪增加至11.1英鎊（約119港元），以及超時工作津貼至每小時22.2英鎊（約237港元）。該企更明言，這些條件適用於「毋須工作經驗，而可即時入職」的新員工。

事實上，英國截至本年7月的3個月以內，職位空缺達破紀錄的95.3萬個。不少企業招聘時要改變策略，例如肉廠招聘「監外執行期的犯人」或更生人士，負責屠宰場或加工廠的職位。另有英國大型連鎖超級市場Tesco，亦為聘請卡車司機，提供1,000英鎊的入職獎金，並計劃提高司機的年薪。

 

責任編輯：蕭寶玲
 

（節錄）

【原文：英國疫市招聘難 亞馬遜銀彈吸才（收費文章）】

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