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分享金融工作經驗　欲投身行業如何裝備

博客 11:30 2021/08/27

分享：

成長路總會有起伏跌宕，如何從低處捱過來呢？

近年出席各大專「理想，從理財開始」講座，除了理財，也與青年人分享趁在求學時期如何裝備自己，為進入金融行業（銀行和證券公司）作準備。在此摘文希望通過多些渠道與有志入金融行業的青年人分享。不論選擇任何行業，除了興趣及技能，態度同樣重要。

我的職路歷程比較簡單，先後在4間公司工作。畢業後在澳洲的ANZ銀行做見習生（Graduate Trainee），之後回港在2間證券公司做分析和銷售，最後在一法資投資銀行Global Product部門工作。工作了接近30年，在2015年起全職義務推廣理財教育的工作，期間在香港教育大學完成碩士及博士課程。

懂珍惜　從低處捱過來

剛開始工作時我並不是很順利，對前景有些迷惘。例如雖然銀行人事部門有指引給我們未來升遷的時間表，但當時是覺得遙不可及和平淡。後來在一間公司雖然能發揮所長，但是和直屬上司夾不來，有一段時間感受很大壓力；加上沙士及經濟等因素，收入大減，有2年甚至入不敷支。要應付一家4口的開出絕不容易，為了賺快錢而投機，三次輸清身家。

不開心當然有，信心也下降，但我算是樂觀的人，不會責怪別人。透過運動減壓、海邊靜思、從山頂遠望思考人生，發覺原來有很多美好和值得珍惜的人和事。例如家庭、2個兒子健康成長、樸實樂觀的妻子、親人／家人／自己身體健康。所以即使短暫想過轉工，去其他生活壓力較低的地方工作，但最終堅持下來。

【中學生缺乏理財能力，父母自我感覺良好礙理財教育：按此

回望過去，我們每個人的成長路或多或少會有起伏跌宕，如果太過順利，不會有值得回味的事，捱過了就有另一番新景象。

雖然曾經投機蝕大錢，但原來這令我日後更加懂得珍惜，同時能體驗投機的禍害及心態。以同路人身分提醒，作為借鑒，希望減少大眾行冤枉路，避免對個人，家人及朋友做成影響一生的傷害。

至於被上司欺壓，現在看來也是一件好事，除了因為工作磨擦導致不開心，但卻學到新的技能，發揮潛能和增值自己，對日後工作更有幫助。

 

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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