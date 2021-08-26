【收息股】公路股收息勝在透明度高　溫傑：穩陣選擇有呢2隻

港股近月波幅大，不少投資者不敢入市，但手頭上又有一筆資金。其實可以考慮在這個時期買入收息股。不過在眾多板塊中，除了銀行股這類穩定收息股，到底那一個會比較穩陣呢？今次為大家介紹公路設施板塊的收息股。

■公路股收息選擇，呢2隻股息率逾5厘■

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光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，買入交通道路收息股的好處在於相對穩定，息口亦比較高，是可以考慮作收息的行業。雖然早1至2年因疫情緣故，業績受到影響，不過今年大部分的道路股的業務都重回正軌，可以考慮買入。

另一方面，因為交通股每個月都有道路收費的更新消息，不用等到季報，而每條公路的收費情況，投資者都容易找到資料，其透明度比較高。不過要留意的是部分股份股價比較波動，投資者需要留意。

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溫傑提到選股的大原則是要買大家熟悉、聽過的股份，如該股市場上較少提及又少聽到的，就寧願不作投資。以收息為前提，溫傑建議投資者可考慮四川成渝高速(00107)及浙江滬杭甬(00576)。四川成渝建議於1.7元以下可以分注買入；而滬杭甬則可於6.4元以下分注買入。

記者：陳玉蓮

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