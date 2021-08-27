【投資智慧】坐擁10億日圓身家日證券行顧問　 7條問題令你成為有錢人

日本有位坐擁10億日圓身家的證券公司顧問米安薩米（Mian Sami），曾出版《不怕23K，每月2,000元滾出千萬的雞尾酒投資法》，以獨創的「瀑布投資法」循序漸進地投資。他更曾提出７個問題供讀者自我檢測有沒有致富思維。米安薩米認為要學習有錢人的思考方法、要累積資產和致富，其實並不困難。回答下面問題就知自己與有錢人的思維有何分別，幫助大家了解有錢人的思考方法，從而加以學習如何致富！

問題一：是否為了錢工作？

大部分人都理所當然的認為工作當然是為了金錢，不過米安薩米認為，窮人思維是「為了錢工作」，有錢人思維則是為了自我實現，用錢幫自己成長而去工作，從以獲取安心和自由。

問題二：3,000元和1小時，哪個更重要？

時間和金錢哪個較重要？若你認為人生時間有限所以較重要，現實中有一份時薪3,000元的工作，你會選擇工作嗎？如果你還是認為時間更重要，可以反思自己的一小時可以創造多少金錢。相反，認為錢比時間重要的人，則可思考錢可否為你創造時間。米安薩米想帶出有錢人會認為「時間有限，但金錢無限」，也會認為一小時比3,000重要，但是為了不浪費寶貴的時間，會創造自動賺錢的機制，讓「金錢替自己賺取時間」。

問題三：買了屬於自己的樓後會覺得幸福嗎？

不少人認為買樓就是投資，長遠增加資產的方法，不過米安薩米認為買樓只會增加自己的負債，因為可能要工作30年才能還清貸款，供樓變相自願成為一世「樓奴」。作者表示，有錢人會花錢購買價值高的物件後再轉售賺錢，或買樓用作收租，讓別人幫自己供樓。

問題四：你希望年收入有1,000萬嗎？

上班一族誰不希望年收入有1,000萬？不過米安薩米表示，有錢人思維不會只想著年收入有多少，有錢人關注的是替自己創造收入的資產。

問題五：天氣不好是誰的錯？

天氣好與壞，就像是比喻投資環境好與差。你會認為自己的財富沒有增加是因為市場環境差所致的嗎？有錢人認為「不存在不好的天氣」，因為就算市場環境差，他們也只會想方設法增加財富。

問題六：你想付多少稅金？

沒有人想付稅，但卻只有少數人會採取行動讓自己付少一點稅。有錢人會利用合法的方法讓自己少付稅款，更會想辦法增加資產。

問題七：你喜歡借錢嗎？

你認為借錢就代表負債，是壞事嗎？有錢人認為借錢有分「好」和「壞」，借錢借得好，可以幫自己「錢搵錢」，例如借錢買樓再放租，讓別人替自己供樓，同時增加自己的資產，就是「好」，當然喜歡借錢。但若借錢是會令自己陷入財困，需要長時間才能還清債務，就是「壞」。

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責任編輯：嚴熹曼

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