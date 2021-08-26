【職場熱話】世紀大難題　結婚擺酒一定要請同事？

每個人在職場上都總會遇上一些尷尬事，「結婚到底應唔應該請同事呢？」相信都應該會是其中一樣。最近有網友於社交平台上提出疑問，表示自己即將結婚，不過因為與同事關係未算很熟悉，所以不想請同事，結果卻被同事責怪沒有禮貌。

其實結婚是人生大事，亦都可以話只係2個人嘅事，但在職場上的處理方法亦會影響別人對自己的觀感。一齊睇睇網友又點睇呢件事。

■睇睇網民點睇■

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其實結婚呢啲好消息，能夠與同事分享固然開心，不過打工仔亦要理解人性，同事是「有心」或是「有心留難」，打工仔其實都可以感覺得到。若然內心實在不想請同事，但又不想影響日後彼此的工作關係，各位打工仔亦要學懂應對方法，例如要做到人情世故有禮貌不得失同事，可以選擇請他們吃餅或送上餅卡，以表示與大家分享喜悅；若與同事關係好，你又希望對方見證你的人生大日子，也可以大方的邀請他們。

生活在香港這個矛盾的社會，打工仔學懂如何應對同事是一件十分重要的事。自己作為同事，其實亦可以設身處地，同事結婚請食餅，也可以回禮祝賀，增進彼此關係。

責任編輯：陳玉蓮

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