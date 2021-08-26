【垃圾徵費】扔垃圾按袋收費？指定垃圾袋幾錢？一文解答垃圾徵費常見問題

▲ 【垃圾徵費】扔垃圾按袋收費？指定垃圾袋幾錢？一文看清垃圾徵費常見問題

《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》今日於立法會三讀通過，將有至少18個月準備期，正式生效則待定。當條例正式落實後，垃圾將按袋或按量收費，市民日後須購買指定垃圾袋來棄置垃圾。指定垃圾袋如何收費？扔棄垃圾需要花費多少？即睇以下解答！

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問：何時正式實施垃圾徵費？

答：條例通過後設有至少18個月準備期，之後經立法會同意再擬定正式生效日期。

問：垃圾徵費具體是如何實施？

答：收費模式分別有「按袋」及「按重量」收費，一般市民須先購買預繳式「指定垃圾袋」，包妥廢物方可棄置；而私營廢物收集商使用非壓縮型垃圾車收集的廢物，將會按棄置於堆填區或廢物轉運站的廢物重量，徵收入閘費。

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問：「指定垃圾袋」收費是多少？

答：指定垃圾袋分為9種容量：即分別為3、5、10、15、20、35、50、75及100公升，以背心平口設計，價格由0.3至11元不等。

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問：一般家庭預期每月開支多少？

答：根據政府資料，指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，假設若每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付約33元或約51元。

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問：哪裡可購買「指定垃圾袋」？

答：「指定垃圾袋」和「指定標籤」均可於獲授權超過4000銷售點購買，如超級市場、便利店、郵局、個人護理產品店、油站等，並設有自動售賣機及獲授權的網上平台。

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問：如棄置大型垃圾，需要付垃圾徵費嗎？

答：由食環署收集，但無法以指定垃圾袋包妥的大型廢物，市民須於棄置前貼上指定標籤，以繳付費用，每件劃一收費11元。

問：廢物收費正式實施後，會有過渡期嗎？

答：在約12至18個月的「準備期」後，廢物收費正式實施後的初期為「適應期」，主要會對違例個案發出警告，但仍會對性質及程度嚴重的違例行為（例如違例者在獲發警告後仍屢次違法）採取執法行動。在「適應期」後，政府將以風險為本模式採取嚴厲執法行動。

問：如違例棄置垃圾，有何罰則？

答：如市民違例，定額罰款通知書為每張1,500元。如以傳票檢控，首次定罪最高罰款25,000元及監禁6個月；再次定罪最高罰款50,000元及監禁6個月。

問：政府會提供補貼嗎？

答：所有綜合社會保障援助計劃及高額長者生活津貼的受助人每人可獲政府提供每月10元的津貼，以支援他們有關都市固體廢物收費的額外開支。

責任編輯：李瑩

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