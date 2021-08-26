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【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人　「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/08/26

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人生不同階段的投資方式都應有所不同。資深投資者曾淵滄教授由年少輕狂一路走到花甲之年，在過程中相信累積到不少投資心得，他對老、中、青不同年代的人該怎樣投資，又會有何建議呢？

曾淵滄勸勉年輕人，要一出來工作就開始投資，但坦言初出茅廬時本金不多，難以累積豐厚的投資收入。不過，他覺得此階段是汲取投資經驗的時間。當自己的事業有一定成就及開始組織家庭，就要開始為退休作打算，在這個時刻要好好計算自己的家庭開支，儲起資金認真投資，以盡早成為富足自由人。

他認為，在年輕的時候的確可以嘗試進取投資，因為即使出現投資失誤都有從頭再來的機會，自己亦都經歷過短炒蝕錢，並從中體驗到高風險投資的危險，但就強調切勿輸到負債，這將會令自己的人生變得麻煩。

0:06 - 1:39　何時是開始投資的最佳時期？

1:41 - 2:41　年輕人初學投資，應該抱甚麼態度？

2:43 - 4:44　你年輕時從損手經歷中學到甚麼？

4:47 - 5:32　對於中年人，有甚麼投資建議？

5:35 - 6:32　要有多少資金才足以退休？

【第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！ 按此

【第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等 按此

【第三集：慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好 按此

 

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

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欄名 : 財金投資名家講座

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