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莊韻澄投機損手轉投藍籌股　創業求腳踏實地保住財富（立即收看）

個人增值 20:30 2021/08/27

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莊韻澄（前名莊端兒）年輕時曾是個樓市炒家，雖然曾靠炒樓賺近千萬元，但她也曾是一名大花筒，名牌手袋、車等想換就換。炒樓以外，她也曾經試過炒股損手後轉投穩陣的投資項目，近年更積極善用個人名氣，代理零食品牌及開辦外賣食品生意，冀望能腳踏實地賺錢，保住財富。

自知大使　買儲蓄保基金守財

莊韻澄自小不愁衣食，亦深知自己是大花筒，她從18歲開始已經在穩定的儲蓄計劃，透過基金、儲蓄保險及定存等，「強逼」自己儲起一筆錢，以備不時之需。「我有錢一定會花光，所以會做『好傻仔』的基金或儲蓄保險，定期儲蓄兼收息，幾年後就會多一筆錢。」

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投機炒股損手　轉買藍籌長綫投資

穩陣投資以外，莊韻澄也試過在股市中投機損手。她曾因為朋友的男友是上市公司主席，買入他公司的股份，後來因為911事件，股市大跌，幸好她能及早沽出，但反而「連累」一同投資的媽媽，「她比我還要貪心，我有沽貨而她沒有，結果股價大跌時，她的資金就已全數虧蝕，我有補償她部分損失。」

自知投資股票不在行，她也有嚴格控制投資資金，大多均不多於10萬元。雖然她也試過買期指，一覺睡醒發現多賺數萬元，但經過損手一役後，她再也不敢在股市投機，反而選擇相對穩定的藍籌股：「我認為人與人的通訊很重要，所以有投資電訊及保險股等藍籌，作長綫投資。」

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娛樂圈搵食艱難　創業增加收入

莊韻澄年紀輕輕就成為樓市炒家，賺錢可謂是手到拿來，但在進入娛樂圈後方知搵食艱難，遂把握人氣優勢，開始發展自己的生意。機緣巧合下獲朋友邀請成為咸蛋零食品牌「Oyu」及「KaizoCool」亞洲總代理，她於是投資近百萬宣傳，並設置網店及售賣點。不過，由於零食的銷售增長緩慢，近年她更沾手外賣食品生意，望能在龐大的市場中分一杯羹。

在疫情爆發前，莊韻澄已投資6位數創立「糖食」，主力售賣在食物工場製造的盆菜、豬腳薑及甜品等外賣生意。雖然疫情期間能滿足客人在家抗疫的需要，但隨着愈來愈多餐廳轉戰網上，生意也變得愈來愈難做。「香港很有趣，做生意甚麼都一窩蜂，疫情初期盆菜生意增長得不錯，但當人人都做時，生意就明顯受到影響。」

正所謂有危便有機，眼見疫情期間租金回落，以及運輸成本愈來愈高，她便決定把握機會開設實體店。「留家抗疫時間長了不免會疲勞，我自己也感同身受，想外出進餐，便趁租金低時開門市。」她期望，未來可開設咖啡店，讓客人可到店取貨之餘，更可享受在外進餐的時光。

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記者：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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