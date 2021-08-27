  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (週五) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股】Tim Cook上任10年蘋果股價升14倍　10年前買美國科技巨頭今日賺幾多？

個人增值 12:10 2021/08/27

分享：

Tim Cook自2011年接任蘋果CEO一職至今剛好10個年頭，蘋果股價一路攀升，市值更由10年前的3,644億美元升至2.45兆美元，成為美國首家市值突破2兆美元的科技巨企。根據CNBC計算，假若10年前在Tim Cook在職當日用1,000美元購入蘋果股份，今天的股票市值將達到12,970.28美元，若同期投資標普500指數，今天股票市值卻只有4,659美元，差距甚大。

美國科技股受新一代投資者歡迎，近年增長強勁，很多科技企業的股價在10年間都翻好幾倍。不少投資者都後悔當初沒有在低價時大手買入，但如果於10年前，即2011年買入1股美國科技股，今天又會賺多少，股價可以番幾多翻呢？本網就以納指市值最高的10隻成分股嘅表現同大家計計數。

■10年前買美國科技股，今日賺幾多？■

    點擊圖片放大
    +8
    +7

以美國納斯達克成份股中最高市值的頭10隻股票計算，以8月24日股價與2011年1月3日的股價相比（未上市的股份將以上市日收市價計），發現現時大部分企業股價都升值起碼10倍，升最多尤其科技股中的電動車生產商Tesla。儘管科技股近年升勢強勁，不過過往回報並不代表能預測未來結果，任何股票都有機會跑贏或跑輸，投資前請先做足功課。

【股神巴菲特教路　高通脹環境應投資這些企業：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

納斯達克綜合指數 輝達（Nvidia，美：NVDA） PayPal（美：PYPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 奧多比（Adobe，美：ADBE） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 谷歌（美：GOOGL） Facebook（美：FB） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL）

下一篇文章

【ET財智Talk】中銀香港特約：「北向通」「南向通」投資產品有何特色？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人　「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇）
【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人　「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇）
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活
【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活
【財金投資名家講座】慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇）
【財金投資名家講座】慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇）
【ET財智Talk】FinTech行業求才若渴？陳敏思談本地金融科技生態圈　8月30日晚上8時見！
【ET財智Talk】FinTech行業求才若渴？陳敏思談本地金融科技生態圈　8月30日晚上8時見！