【美股】Tim Cook上任10年蘋果股價升14倍　10年前買美國科技巨頭今日賺幾多？

Tim Cook自2011年接任蘋果CEO一職至今剛好10個年頭，蘋果股價一路攀升，市值更由10年前的3,644億美元升至2.45兆美元，成為美國首家市值突破2兆美元的科技巨企。根據CNBC計算，假若10年前在Tim Cook在職當日用1,000美元購入蘋果股份，今天的股票市值將達到12,970.28美元，若同期投資標普500指數，今天股票市值卻只有4,659美元，差距甚大。

美國科技股受新一代投資者歡迎，近年增長強勁，很多科技企業的股價在10年間都翻好幾倍。不少投資者都後悔當初沒有在低價時大手買入，但如果於10年前，即2011年買入1股美國科技股，今天又會賺多少，股價可以番幾多翻呢？本網就以納指市值最高的10隻成分股嘅表現同大家計計數。

■10年前買美國科技股，今日賺幾多？■

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以美國納斯達克成份股中最高市值的頭10隻股票計算，以8月24日股價與2011年1月3日的股價相比（未上市的股份將以上市日收市價計），發現現時大部分企業股價都升值起碼10倍，升最多尤其科技股中的電動車生產商Tesla。儘管科技股近年升勢強勁，不過過往回報並不代表能預測未來結果，任何股票都有機會跑贏或跑輸，投資前請先做足功課。

【股神巴菲特教路 高通脹環境應投資這些企業：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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