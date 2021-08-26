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【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活

個人增值 14:55 2021/08/26

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【理財二三事】美國紐約生活月花200美元　見識日裔女會計的終極慳錢生活

香港生活費高昂，不少基層家庭非常慳錢，慳得一蚊得一蚊，不過當你以為香港人已經好識慳，可能是你未體會到一山還有一山高。一名在美國紐約生活的日裔女會計師Kate Hashimoto，她的生活慳到每月開支只有200美元，即大約1,500港元，見到呢個數，大家心裡面都可能會問：佢究竟點樣生活？

外媒報道，Kate Hashimoto已有8年沒有買新衣服，買內衣褲更是20多年前的事！她穿舊衣服或是別人丟棄不要的衣服，為了省錢，她沒有洗衣機、洗衣液等，她會在洗澡時順便把衣服也洗了，家中的家具也是靠「拾荒」得來的。

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點解佢咁慳？你以為她是賺不到錢？不是，Kate Hashimoto表示是她個人對「節儉著迷了」。連洗衣液都唔用，慳成咁佢一日三餐又是如何解決？原來她會去超市尋找被丟棄的過期品等帶回家，連家裡的床鋪和餐桌都是用撿來的瑜伽墊和舊雜誌堆疊而成。

三餐解決、家品又解決了，那麼去洗手間也總需要衛生紙吧？咁你未免太睇少呢個慳到極致的達人，她連這個開支都不需要！點解決？小便用水沖一沖，大便則加上肥皂清潔，甚至連公廁的抺手紙都會被她帶回家重覆利用。

到底是甚麼讓她成為一個這樣的人呢？原來是因為Kate Hashimoto畢業後本來有一份穩定工作，結果遇上泡沫經濟而失業，於是讓她有了危機感，從此以後便愈來愈節儉。

慳到咁嘅生活，真係好想知到底佢身家有幾豐厚。

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責任編輯：陳玉蓮

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