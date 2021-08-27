8萬首期碌卡搞掂　黃金時代炒樓賺近千萬　莊韻澄：先甜後苦非好事（立即收看）

莊韻澄（前名莊端兒）在鏡頭前經常以性感形象示人，其實也有不為人知的一面，原來她曾經是一名樓市炒家。在大學畢業後已跟隨從事地產業的媽媽買樓。她在千禧年代初樓市低迷時入市，高峰時曾擁有逾10個物業，至2015年選擇全數沽出。炒家生涯中雖然曾賺近千萬元，但她坦言：「我在最黃金的年代炒樓，當時的錢很容易就賺到，到現時長大後才發現，先甜後苦不是好事。」

在富裕家庭長大的莊韻澄，媽媽開地產舖，亦有家人開證券行。自小在家人的耳濡目染下，她逐漸對投資產生興趣，更選擇在澳洲墨爾本大學修讀經濟學系。「媽媽教要學會『錢滾錢』，就不用如此辛苦工作賺錢。」

800萬買貝沙灣物業 持貨10年賺2千萬

相較於兩名傾向於穩陣投資的哥哥，莊韻澄透露她與母親的性格最為相似，同樣敢買敢賣，所以她最得母親炒賣的「真傳」。莊韻澄剛畢業回到香港，便遇上2003年沙士，當時樓市極度低迷，兩母女毋懼疫市下四處看樓盤，港島南區豪宅貝沙灣的物業，1600多呎的單位配上無敵海景，呎價也只需5,000多元，連2個車位也只需800多萬元。「這個環境及地段，這個價錢真的算相當超值！」

持貨10年後，莊韻澄以約2,800萬元賣出，獲利近2,000萬元。不過這也成為她最不捨得的物業之一：「很難再用當時的價錢買到，即使現時要買也買不起。」莊韻澄開始炒樓後愈戰愈勇，持續購入物業投資，最高峰時手上有近10個物業：「當時簽了臨約就可以轉售單位，隨時轉手賺差價，所以市場上有很多炒家。」她又指，發展商為了吸引買家，更提供「先住後付」、裝修利市等優惠，讓炒家可以賺到盡。

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金融海嘯被「Call Loan」 陸續沽清物業

樓市低迷時期，銀行壓力測試門檻不高，莊韻澄試過以8萬元首期買入銀主盤，當時只用信用卡一「碌」就能輕易買到樓。但好景不常，擁有愈多單位，當有經濟危機的時候，自然面臨更龐大的壓力。「我試過農曆新年時被銀行追收貸款（Call Loan），當時正值金融海嘯，同時有10間物業被銀行追收貸款，1間追收約60萬元貸款，10間就要600萬元。若未能如期繳付，銀行就會拍賣我的物業。」

面對經濟巨浪，當時只有20多歲的莊韻澄自然感到不知所措，幸有足夠資金能夠應付，才不至於要被銀行拍賣物業。後來政府為了讓樓市降溫，推出「辣招」抑制炒風，加上物業稅的負擔不輕，收租回報率也不高，作為炒家的她也感沒趣，於是決定陸續沽清手上物業。她粗略估計，在她炒樓的生涯當中，買賣物業獲利近7、8位數字。

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入行後方知搵食難 「先甜後苦非好事」

年紀輕輕就成為炒家，賺錢可謂是手到拿來，莊韻澄在進入娛樂圈後方知搵食艱難，更曾因此經歷情緒低潮。雖然曾靠炒樓賺近千萬元，但她也曾是一名大花筒，名牌手袋、房車等想換就換，賺錢易但守財難。她坦言：「我在最黃金的年代炒樓，當時的錢很容易就賺到，到現時長大後才發現，先甜後苦不是好事。」現時學會腳踏實地，投資藍籌股、基金及定存等累積財富，更代理零食品牌及創立外賣食品生意，不再投機賺錢。

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記者：李瑩