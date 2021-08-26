【八達通】港鐵學生優惠申請全面電子化　9月1起可用MTR Mobile App或網站辦理（附申請流程）

港鐵宣布，「港鐵學生乘車優惠計劃」的申請程序將會全面電子化，由9月1日起，學生透過手機應用程式MTR Mobile或港鐵網站，只需在網上完成簡單步驟便可享用乘車優惠。

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只須填電子表格及上載學生證副本

全面電子化的申請系統利用人工智能機器學習（Machine learning），透過對比學校提供的學生證樣本，可自動辨識及核實申請學生提交的學生證，因此學生只需填妥電子表格及上載有效的學生證副本便可完成申請手續。至於同時申請新個人八達通的學生，八達通卡有限公司將提供特別服務，直接將新卡郵寄到其住址。

申請成功後，學生只需以八達通App便可在個人八達通上啟動或延續「學生身分」。相比以往學生使用實體表格，須經校方蓋印，然後到港鐵客務中心遞交表格、繳費及領取新卡等，電子化系統令申請過程大幅簡化，更省時方便。

■使用網上申請系統首次申請「港鐵學生乘車優惠計劃」流程■

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功能擴大至大專院校及首次申請學生

八達通公司去年已率先為約7萬名合資格的中小學校、國際學校及特殊學校學生，提供網上申請延續其個人八達通的「學生身分」，當中有近6成學生選擇於網上作出申請。今年功能擴展至涵蓋大專院校學生，以及首次申請的所有學校學生。

港鐵指，歡迎小部分尚未參與網上系統的學校隨時加入計劃，而未參與計劃的學校的學生及其他有需要的學生，仍可選擇以實體表格遞交申請。

責任編輯：鄭樂怡

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