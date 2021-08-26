【職場調查】駐港外派員工薪金升幅不足1%　整體成本降仍列全球第5位

人力資源管理顧問機構ECA International發布最新「我的外派薪酬市場調查」結果，發現香港外派員工的整體薪酬組合成本於去年下降至279,399美元（約217萬港元），減少超過5,000美元（約38,921港元），而薪金部分升幅則不足1%，整體薪酬組合成本仍位列全球第5個最昂貴地區，於亞洲區內則排第4位。

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外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利（包括如住房、國際學校、水電煤費開支或交通用車等），以及稅務等3個部分。為協助企業對其外派員工實際薪酬進行市場基準比較，ECA每年的調查會分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

逾半地區整體薪酬下降

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，2020年，全球多個主要經濟體仍受新冠疫情的持續影響，排行榜內超過一半地區的外派員工整體薪酬成本都錄得下降，外派員工至香港的整體成本低於往年，僱主亦受惠於香港下降的住屋成本，使住屋津貼的金額也較以往下降。

在亞洲地區方面，新加坡外派員工的整體薪酬組合亦出現下降，當地整體薪酬成本平均減少7,284美元（約56,700港元），而薪金則平均下跌1,169美元（約9,100港元）。關禮廉指出，雖然外派至新加坡的員工領取的薪金則較2019年同期平均減少1,000美元（約7,784港元），但是他們的薪金仍位列全球第5位，其整體薪酬組合則排名第17位，相對而言薪金仍高於其他地區。

另外，中國大陸的外派員工的薪酬組合也顯著下降，平均減少17,762美元（約138,263港元）；薪金平均減少2,950美元（約22,963港元），而員工福利更減少高達8,141美元（約63,371港元）。關禮廉解釋，福利成本大幅下降是主要原因是不少內地一綫城市如北京、上海和深圳等的外派員工住屋租金下降，導致中國的整體薪酬組合成本排名中落後印度，在亞洲區排第3位。

台灣整體薪酬成本增

不過，台灣則與不少亞洲地區的趨勢相反，整體薪酬組合成本上漲，更超越南韓及澳洲等地區，躍升至全球外派員工整體薪酬最昂貴的第10位，在亞洲區則排第5位。關禮廉表示，去年外派一名中層員工至台灣工作的成本增加了10,733美元（約83,548港元），而福利成本錄得最明顯增幅，2020年平均增加超過6,500美元（約50,597港元），薪金亦輕微上調超過1%，高於亞太區內的眾多地區。

■2020年外派員工整體薪酬組合排行（亞洲地區）■

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責任編輯：曹佩鈞

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