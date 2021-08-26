【東京奧運】雲端技術推動奧運會數碼轉型

2020東京奧運前不久正式落下帷幕。本屆賽事中，香港奧運健兒共取得一金兩銀三銅的亮眼佳績，優秀表現令全城振奮。從張家朗摘金、何詩蓓奪銀，再到女子乒乓球團體賽、空手道個人形、女子場地單車爭先賽等其他多個賽事的精彩比拼，這些令人熱血沸騰的競技時刻，相信不少市民都有透過不同媒介屏氣觀看。

受惠於科技發展，實時轉播服務令全球觀眾安坐家中即可盡享奧運健兒的精彩表現。1936年，柏林奧運會首次將電視實況轉播納入奧運會體育報道；1964年的東京奧運會透過衛星通訊系統，首次打破地域限制，實現奧運賽事全球轉播；而本屆奧運會則首次引入雲端轉播，或成為逾半世紀以來廣播行業的最大技術變革。

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奧林匹克轉播雲

早在2018年，國際奧林匹克委員會（國際奧委會）的全球合作夥伴阿里巴巴集團便與奧林匹克廣播服務公司（OBS）聯手推出雲端解決方案奧林匹克轉播雲。該解決方案搭建在阿里雲平台之上，透過內容分發模式提升持權轉播機構（RHB）的營運效率和靈活性，推動傳媒行業在數碼時代的轉型。

作為全雲端的創新廣播解決方案，奧林匹克轉播雲可顯著提升RHB的成本效益和全球運作能力。以往，傳媒機構需在奧運會現場搭建佔地面積較廣的國際轉播中心，並在中心內部部署臨時轉播設施，包括大規模外部裝置、編輯套件和網絡連接設施等。這一過程耗時長，花費高，且在奧運會結束後還需及時拆除，造成較高的人力及財力成本。

而在奧林匹克轉播雲解決方案的支持下，未親臨現場的RHB工作人員亦可透過簡單易用的網頁介面獲取相關賽事片段，減少需前往奧運現場的RHB工作人員數量。相關機構亦可透過實時轉播渠道，在賽事進行的同時標記並下載適合的直播內容用於後期製作。此外，RHB的數碼及社交媒體團隊亦可在全球任何地方接入數以千計的賽事片段，對奧運報道內容進行補充。OBS數據顯示，採用了奧林匹克轉播雲解決方案後，東京奧運的國際轉播中心面積較2016里約奧運會縮小25%，現場工作人員數量減少27%，在節省成本的同時更可滿足防疫需求。

多元雲服務推動奧運會數碼轉型

除了雲端轉播，雲端技術亦在其他多方面推動奧運會的數碼轉型。考慮到今年奧運會期間會出現酷熱天氣，阿里雲推出雲端解決方案，透過智能耳戴式設備實時測量奧運會現場工作人員的體溫和心率，評估其中暑風險。面臨較高中暑風險的工作人員會收到系統發出的警報和防範中暑的建議，例如多喝水等，令其中暑機率大大降低。

此外，阿里雲還向未能親身前往東京奧運現場的傳媒工作人員提供雲端媒體服務，助其觀看及下載奧運會期間新聞發布會的視頻；推出阿里巴巴數字雲徽章贈予國際廣播中心和主新聞中心的媒體工作人員，為收藏奧運徽章的傳統文化加入新的數字化元素。為了提升主要田徑賽事衝刺時刻的轉播效果，阿里雲和英特爾聯合推出3D運動員追蹤系統，在比賽進行的同時為觀眾帶來對運動員表現的專業解讀。

自1896年在雅典舉辦的首屆現代奧運會以來，一代代奧運健兒以頑強拼搏的姿態向世界展示了更快、更高、更強、更團結的奧運格言。而在這百餘年的時間裡，科技技術的進步亦不斷將奧運會發展推向新的高峰。展望未來，阿里雲將繼續加強科技研發，透過前沿技術支持奧運會數碼轉型，促進全球體育事業的發展。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。