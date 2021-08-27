【消費優惠】嘉禾黃埔長者票價全日$25 精明消費 09:00 2021/08/27 分享： 長者優惠來啦！嘉禾黃埔長者票價優惠，全日都係25元，同老友記分享齊齊睇戲啦。優惠喺8月26日開始咗啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【八達通】港鐵學生優惠申請全面電子化 9月1起可用MTR Mobile App或網站辦理（附申請流程） 2021/08/26 【八達通】港鐵學生優惠申請全面電子化 9月1起可用MTR Mobile App或網站辦理（附申請流程） 【消費優惠】Starbucks迎開學 中杯裝草莓法式泡芙飲品$25 2021/08/26 【消費優惠】Starbucks迎開學 中杯裝草莓法式泡芙飲品$25 【消費優惠】海港城展銷集馬拉松開倉 便服及運動名牌產品低至2折 2021/08/26 【消費優惠】海港城展銷集馬拉松開倉 便服及運動名牌產品低至2折 【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折 2021/08/25 【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 2021/08/25 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 疫苗 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 薑