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【消費優惠】嘉禾黃埔長者票價全日$25

精明消費 09:00 2021/08/27

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長者優惠來啦！嘉禾黃埔長者票價優惠，全日都係25元，同老友記分享齊齊睇戲啦。優惠喺8月26日開始咗啦！

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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