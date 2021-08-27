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【消費優惠】買1送1優惠：土司工坊招牌叻沙系列／adidas網店

精明消費 07:00 2021/08/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 土司工坊：招牌叻沙系列買1送1

買一送一優惠又嚟啦！今日到指定Toast Box，即可享受星洲叻沙系列買1送1優惠。優惠數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

優惠只適用以下分店及指定時間︰

  • 佐敦薈分店（上午11時起供應）
  • 炮台山Shama分店（上午11時起供應，中午12時至2時只限外賣）
  • PopCorn分店（下午2時起供應）
  • TKO Gateway分店（下午2時起供應）
  • 青衣城分店（下午2時起供應）
  • 信德中心分店（下午2時起供應）

分店地址及電話

2. adidas網店：限時買一送一優惠

即日起至8月31日，於adidas網店每購買2件指定正價及減價產品，可享買一送一優惠。

    點擊圖片放大
    +2

購物網站

3. 梅丘壽司美登利：吞拿魚赤身／三文魚壽司每件$10

為慶祝美登利登陸美麗華，由8月26日至8月28日推出開幕期間限定優惠，吞拿魚赤身壽司及三文魚壽司由18元減至每件10元。

另外，旺角、青衣及沙田店會於8月29日至8月31推出同樣優惠。

每人每款限點各3件，優惠只限堂食。供應數量有限，售完即止，另收原價加一服務費。

分店地址

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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