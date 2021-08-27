【消費優惠】買1送1優惠：土司工坊招牌叻沙系列／adidas網店

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 土司工坊：招牌叻沙系列買1送1

買一送一優惠又嚟啦！今日到指定Toast Box，即可享受星洲叻沙系列買1送1優惠。優惠數量有限，售完即止。

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優惠只適用以下分店及指定時間︰

佐敦薈分店（上午11時起供應）

炮台山Shama分店（上午11時起供應，中午12時至2時只限外賣）

PopCorn分店（下午2時起供應）

TKO Gateway分店（下午2時起供應）

青衣城分店（下午2時起供應）

信德中心分店（下午2時起供應）

分店地址及電話

2. adidas網店：限時買一送一優惠

即日起至8月31日，於adidas網店每購買2件指定正價及減價產品，可享買一送一優惠。

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購物網站

3. 梅丘壽司美登利：吞拿魚赤身／三文魚壽司每件$10

為慶祝美登利登陸美麗華，由8月26日至8月28日推出開幕期間限定優惠，吞拿魚赤身壽司及三文魚壽司由18元減至每件10元。

另外，旺角、青衣及沙田店會於8月29日至8月31推出同樣優惠。

每人每款限點各3件，優惠只限堂食。供應數量有限，售完即止，另收原價加一服務費。

分店地址

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撰文：hket小編

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