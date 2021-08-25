▲ 【理財二三事】購物狂消費失控的總結 存款就是不能動！

「購物狂小姐」超級愛購物，但卻可以存到一桶金，她靠的是甚麼呢？台灣一名叫簡妤因的女生，在英國服裝管理碩士畢業後，留在當地工作1年，其後回台灣，從服裝採購助理做起，6年間成為複合式精品店的採購總監。除了工作時愛購物，私底下她亦是一位博客，暱稱「小閃」的「購物狂小姐」，喜歡分享每日穿搭、介紹國外時尚品牌，以及出國遊玩或出差看表演的照片。



她愛旅遊、愛購物，到底她是如何存得人生第一桶金呢？提及Shopping，她強調錢要花得準，平日她不會衝動購物，選定目標後，一定會先四處格價，有性價比的才下手。



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這位購物狂小姐自15歲開始打工，一直有固定存錢習慣，只要拿到收入，她一定會先把一半存起來。不過，她亦曾經因為太愛購物，碌爆信用卡，亦有一段時間有種「超出一點預算也沒有關係」的心態，結果不單止成為月光族，更連存款數字也跟着下跌，更不要說要儲錢買樓的目標了。

後來她改變習慣，當每次刷卡後，會連到網上銀行，查看個人戶口的存款金額。每次要刷大額消費時，她會先看一看存款帳戶餘額，再作出調整。此後，她天天都會上網看生活費戶口還有多少錢，並確保一定有3個月的備用金額。

各位想儲錢的朋友，也可以參考一下她的方法，最重要當然是守紀律，不要有「用多少少唔緊要」的心態。

責任編輯：陳玉蓮

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