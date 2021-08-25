【收息基金】環球樓市愈升愈有？　房地產派息基金息率高達7厘

▲ 【收息基金】環球樓市愈升愈有？ 房地產派息基金配息率高達7厘

環球樓市疫情下持續有升勢，根據經濟合作與發展組織（OECD）提供的40個國家樓市數據，發達經濟體今年首季樓價按年升9.4%，是30年來最大升幅，當中亦只有3個國家樓市在今年首季錄得跌幅。看好環球樓市走勢，投資派息的房地產基金回報又如何？

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基金主要投資在房地產信託

本網在晨星搜尋基金分類為房地產、具派息成分的基金，年息率由3厘至7.6厘不等，最高配息率的主要為兩隻基金，分別為宏利環球基金亞太房地產投資信托產業基金及聯博環球房地產證券基金。當中最高派息為宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基金R美元MD G，其12個月配息率為7.71%。該隻基金的投資組合主要投資在亞太區的房地產信託，主要配置在新加坡、香港及澳洲市場，包括新加坡的CapitaLand Integrated及Ascendas Reit，以及香港的領展 （00823） 。

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1年回報高達30%

至於聯博環球房地產證券基金的投資組合，有近半是投資在美國的房地產信託，其他則是投資在歐洲已開發巿場、日本及亞洲已開發巿場等市場。

值得留意的是，雖然最高派息主要為宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基金，但1年回報表現較佳的為聯博環球房地產證券基金，高達30%，相反，宏利亞太房地產投資信託產業基金1年回報則只有約6%。投資者的投資目的若為賺息賺價，則可因應個人需要挑選合適的基金。

假設投資10萬美元，以最高年息率7.71厘的宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基金R美元計算，一年則可獲派7,100美元。由於基金有不同的貨幣單位，投資者要留意基金計價貨幣與對應資產貨幣的滙率風險。

■10大派息房地產基金■

（包括同一基金的不同資產類別）​​​​​​​

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投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

責任編輯：李瑩

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