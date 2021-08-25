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【港人移民】提供稅務置業資訊咨詢　國際移民及置業博覽助移民前做足準備

個人增值 17:45 2021/08/25

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【港人移民】提供稅務置業資訊咨詢　國際移民及置業博覽助移民前做足準備

近年移民話題成為熱話，多國亦相繼推出方便港人移民的政策。在移民門檻降低下，愈來愈多港人考慮移民，追求理想的生活。跟據政府統計處發表2021年年中香港人口臨時數字，香港居民去年的移出數字達到89,200人。

【澳洲擴大避風港計劃　持BNO港人可獲延長簽證至5年 ：按此

但計劃移居他國前，事前往往需要有不少準備及考慮因數，但卻為港人所忽略，當中包括語言、文化、就業、置業、當地稅務、搬運、寵物處理、離岸戶口等。第二屆「國際移民及置業博覽」將於8月28及29日（星期六及日）於香港會議展覽中心5G展覽廳舉行，提供各國最新移民政策、稅務問題及海外置業陷阱等資訊，協助港人在決定移民前做好充足的準備。

今屆更有逾80間專業移民及相關業務公司參與，覆蓋超過20個港人熱門移民國家；而且更有超過40場的馬拉松式免費星級講座，內容涵蓋大部分移民政策及細節，入場人士可一次過了解移民的不同細節。

【英國樓價最易負擔10城市　樓價最平城市平均167萬港元可做業主 ：按此

「國際移民及置業博覽」展覽詳情：
日期：2021年8月28日至2021年8月29日（星期六及日）
開放時間：早上10時至晚上8時（8月28日）、早上10時至晚上7時（8月29日）
地點：香港會議展覽中心5G廳
費用：免費入場

 

責任編輯：陳玉蓮

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移民 就業 文娛藝術 樓價 新移民 疫苗 簽證 馬拉松 編輯 香港會議展覽中心

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