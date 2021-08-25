【理財規劃】每月做預算總是失預算？　這些可能是原因

▲ 每月做預算總是失預算？這些可能是原因

不論是累積財富或是儲錢退休，遵循預算是你可以為財務做的最基礎的一步。有了預算，更能避免債務，增加儲蓄，並實現為自己設定的任何目標。但是，如果你的預算達不到應有的效果，以下這些可能是原因。

1. 你的預算並非基於實際資料

根據概況的猜測而拼湊起來的預算對你沒有多大好處，預算需要準確才能發揮應有的效果。在你放棄預算之前，請花一些時間查看過去1年的銀行和信用卡的帳單。這不僅可以幫助你確定所有經常性和一次性費用，還可以幫助你準確估算實際的成本與開支。

2. 你一直在設定預算卻忘記更新

你的生活費用會隨着時間的推移而發生變化，例如，如果你的租金上漲、或是你還清了汽車貸款，這些生活成本的變化可能會有利你的生活，或者不然。無論哪種方式，你都需要每3到6個月重新審視你的預算，或者在你的個人財務發生重大變化後。請務必相應地更新你的預算。否則可能對你沒有多大好處。

3. 你的預算不讓你有額外支出的餘地

你可能會認為，只要你的各種支出不超過你在薪金就好了。不過，出於以下幾個原因，你不應該花盡每一分一毫。首先，預算算得太盡，你將沒有剩餘的錢來增加你的儲蓄。此外，你在應對緊急情況或其他意外開支時的靈活性將為零。假設你有額外支出，如電話或家中有電器壞了，你可能不得不將使用信用卡。所以更好的選擇是在預算中給自己留一些迴旋餘地。這樣，你可以將額外的現金加到你的儲蓄中，或者用它來支付意外支出。

結語



遵循預算可以讓你在財務上處於有利位置，但前提是該預算是切合實際的，更重要是你能夠堅持下去。如果情況並非如此，請找出原因並重新制定預算，使其完成應有的功效。

以上幾點聽起來像老生常談，但財務規劃最重要是回歸基本，最簡單卻永遠最為重要。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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