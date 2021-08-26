【人壽保險】調查：港人身故風險保障缺口達6.9萬億　買保險不宜偏向多功能產品

不少港人都有購買人壽保險，希望若自己或家人不幸逝世，家庭成員都不會因頓時失去經濟支柱的收入來源，可以維持正常的生活水平。不過近日保監局公布首份《保障缺口「身故風險」研究》發現，儘管不少人有買壽險，但保障缺口仍然存在。

所謂的身故風險保障缺口，是指家庭經濟支柱若不幸早逝，其家庭的儲蓄投資及保障額能否支撐未來所需的開支。身故風險保障缺口愈大，受養人就愈難以運用手頭上的財政資源如儲蓄和投資、壽險及退休金等維持同樣的生活水平。

港人偏愛多功能產品 削弱基本功能

調查指，香港壽險的滲透率高踞全球，表示很多港人都有購買保險。不過港人偏向選擇自帶有儲蓄及投資成分的保障產品，除了有包含應對身故風險、傷病風險及長壽風險等眾多可保風險外，有些更具有累積財富及遺產規劃，保費亦主要來自有儲蓄成分的保障產品。港人偏愛這些多功能壽險產品，但就往往忽略了最重要的提供足夠身故風險保障，令提供個人保障的基本功能削弱，導致身故風險保險不足的問題。

研究顯示於2019年香港身故風險保障缺口的整體規模約為6.9萬億港元，中國約320萬億港元，日本約為66億港元。缺口愈大，代表壽險保障額並不足以覆蓋將來的家庭開支。雖然每個人的身故風險保障缺口因家庭狀況而異，但報告估計，本港每個勞動人口平均保障缺口為190萬港元，或其加權平均年薪的5.7倍。

報告建議，投保人在投保人壽產品時，應該選用在有足夠保額的壽險，一些結構簡單、價格合理的壽險產品可能已經足夠填補身故風險保障的缺口。投保人應該視乎其經濟收入、家庭背景、負債等因素，投選足夠保障的壽險產品。

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責任編輯：嚴熹曼

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