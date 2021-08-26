  • 33°C
香港時間 : 2021826日 (週四) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Berluti X Bang & Olufsen聯乘推音響器材　時裝品牌奏出匠人完美音色

博客 15:42 2021/08/26

分享：

要當一個大集團旗下時裝品牌的創作總監絕對不易，系列稍欠人氣，你可以逗留在品牌的日子就會開始倒數，最好的例子是時裝設計師Kris Van Assche，LVMH將他由Dior Homme被調到以造鞋起家的品牌Berluti。最近他找來音響品牌Bang & Olufsen推出音響系列，可惜他離開Berluti已經是鐵一般的事實。

Berluti X Bang & Olufsen入門一定是這個Beoplay H95藍牙降噪耳筒，B&O的H95於2020年面世，耳筒在降噪功能打開的情況下，一次充電可續航38小時，深啡色羊皮軟墊來自Venezia皮革。（$11,180/圖片由品牌提供）

Beoplay H95藍牙降噪耳筒，左右兩邊均刻上品牌名字。（圖片由品牌提供）

自Kris Van Assche加盟Berluti，數季過後，品牌的人氣沒有上升過來，當LVMH集團眼看其他品牌如Dior般在疫情下仍然大有進帳的時候，Berluti得到平平穩穩的業績似乎就是死罪一條，如是這大家都猜想得到到Kris Van Assche不日將會離去（已成事實），而未來日子，Berluti暫時亦不會任命新設計師，卻以設計團隊負責來度過這個在疫情下不穩定的市場。

Beosound A1第二代便攜式藍牙喇叭有防水防塵性能，可播放長達18小時，並配有由3個微型麥克風用作喇叭通話時，話音質素顯著提升。（$3,258/圖片由品牌提供）

為Beosound A1第二代喇叭手和Beoplay H95耳筒推出的收納袋。袋身應用Berluti SIGNATURE帆布面料 ，配合Venezia皮革染色標牌製造。（$4,900/圖片由品牌提供）

雖然Kris Van Assche的離開已成事實，但他離開之前拉攏了丹麥音響品牌Bang & Olufsen（B&O），攜手推出Berluti X B&O 音響系列。當中包括Beosound A1二代便攜式藍牙喇叭、BeoPlay H95高端藍牙降噪頭戴式耳機和Berluti Sound 收納手袋， Beosound Balance無線家居用喇叭，甚至Beovision Harmony電視等6款音響組合。

Beosound Balance無線家居喇叭採用圓柱形外型，隱藏觸控介面，觸控介面會自動感應亮起。喇叭同時支援Apple Airplay2、Spotify Connect和Google Chromecast。此外，7個配置的喇叭，採用聲束成形技術，用家既可選擇充滿整個空間的強勁音效，亦可調節聲音方向。（售價未定、須訂製/圖片由品牌提供）

這些限量版的音響器材細節處用上Venezia皮革，而特設經過拋光處理的鋁製標籤靈感則來自Berluti配飾，誠然，硬件音質處理上沒有太大突破，但在聯乘當道的今天，Berluti X Bang & Olufsen兩個名字的結合自然會被看高一線。

產品查詢：2343 0855

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
2021/08/13
The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
2021/07/22
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
2021/07/16
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任

你可能感興趣

The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
13:41 2021/08/13
The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
17:26 2021/07/22
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
15:13 2021/07/16
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任

最新專欄文章 更多

運動時計延續奧運熱　齊撐高球滑板水上項目
2021/08/24
運動時計延續奧運熱　齊撐高球滑板水上項目
潮著高檔「白飯魚」　精選初秋9大白色球鞋
2021/08/20
潮著高檔「白飯魚」　精選初秋9大白色球鞋
【追劇推介】Netflix大熱醫療美劇《妙手仁醫》　自閉症天才醫生獨特魅力最吸睛
2021/08/19
【追劇推介】Netflix大熱醫療美劇《妙手仁醫》　自閉症天才醫生獨特魅力最吸睛
18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高
2021/08/13
18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高
Only Watch慈善拍賣數十枚獨一無二腕錶　善款資助杜興氏肌肉萎縮症研究
2021/08/13
Only Watch慈善拍賣數十枚獨一無二腕錶　善款資助杜興氏肌肉萎縮症研究
影音技術 影音器材 擴音機 手袋 時裝服飾 時裝服飾種類

下一篇文章

【東京奧運】雲端技術推動奧運會數碼轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】不想被薪金決定人生？積極創造被動收入實現財自
【財務自由】不想被薪金決定人生？積極創造被動收入實現財自
博客 - 【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【電子商貿】TVB收購「士多」　能否撼動HKTVmall霸主地位？
【電子商貿】TVB收購「士多」　能否撼動HKTVmall霸主地位？
博客 - 【理財規劃】每月做預算總是失預算？　這些可能是原因
【理財規劃】每月做預算總是失預算？　這些可能是原因
博客 - 遇上「絕世筍盤」都唔好開心住　成交價太低　按揭或被拒批
遇上「絕世筍盤」都唔好開心住　成交價太低　按揭或被拒批
博客 - 信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？
信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？