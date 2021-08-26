Berluti X Bang & Olufsen聯乘推音響器材　時裝品牌奏出匠人完美音色

要當一個大集團旗下時裝品牌的創作總監絕對不易，系列稍欠人氣，你可以逗留在品牌的日子就會開始倒數，最好的例子是時裝設計師Kris Van Assche，LVMH將他由Dior Homme被調到以造鞋起家的品牌Berluti。最近他找來音響品牌Bang & Olufsen推出音響系列，可惜他離開Berluti已經是鐵一般的事實。

▲ Berluti X Bang & Olufsen入門一定是這個Beoplay H95藍牙降噪耳筒，B&O的H95於2020年面世，耳筒在降噪功能打開的情況下，一次充電可續航38小時，深啡色羊皮軟墊來自Venezia皮革。（$11,180/圖片由品牌提供）

▲ Beoplay H95藍牙降噪耳筒，左右兩邊均刻上品牌名字。（圖片由品牌提供）

自Kris Van Assche加盟Berluti，數季過後，品牌的人氣沒有上升過來，當LVMH集團眼看其他品牌如Dior般在疫情下仍然大有進帳的時候，Berluti得到平平穩穩的業績似乎就是死罪一條，如是這大家都猜想得到到Kris Van Assche不日將會離去（已成事實），而未來日子，Berluti暫時亦不會任命新設計師，卻以設計團隊負責來度過這個在疫情下不穩定的市場。

▲ Beosound A1第二代便攜式藍牙喇叭有防水防塵性能，可播放長達18小時，並配有由3個微型麥克風用作喇叭通話時，話音質素顯著提升。（$3,258/圖片由品牌提供）

▲ 為Beosound A1第二代喇叭手和Beoplay H95耳筒推出的收納袋。袋身應用Berluti SIGNATURE帆布面料 ，配合Venezia皮革染色標牌製造。（$4,900/圖片由品牌提供）

雖然Kris Van Assche的離開已成事實，但他離開之前拉攏了丹麥音響品牌Bang & Olufsen（B&O），攜手推出Berluti X B&O 音響系列。當中包括Beosound A1二代便攜式藍牙喇叭、BeoPlay H95高端藍牙降噪頭戴式耳機和Berluti Sound 收納手袋， Beosound Balance無線家居用喇叭，甚至Beovision Harmony電視等6款音響組合。

▲ Beosound Balance無線家居喇叭採用圓柱形外型，隱藏觸控介面，觸控介面會自動感應亮起。喇叭同時支援Apple Airplay2、Spotify Connect和Google Chromecast。此外，7個配置的喇叭，採用聲束成形技術，用家既可選擇充滿整個空間的強勁音效，亦可調節聲音方向。（售價未定、須訂製/圖片由品牌提供）

這些限量版的音響器材細節處用上Venezia皮革，而特設經過拋光處理的鋁製標籤靈感則來自Berluti配飾，誠然，硬件音質處理上沒有太大突破，但在聯乘當道的今天，Berluti X Bang & Olufsen兩個名字的結合自然會被看高一線。

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