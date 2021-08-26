Berluti X Bang & Olufsen聯乘推音響器材　時裝品牌奏出匠人完美音色

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【東京奧運】雲端技術推動奧運會數碼轉型
要當一個大集團旗下時裝品牌的創作總監絕對不易，系列稍欠人氣，你可以逗留在品牌的日子就會開始倒數，最好的例子是時裝設計師Kris Van Assche，LVMH將他由Dior Homme被調到以造鞋起家的品牌Berluti。最近他找來音響品牌Bang & Olufsen推出音響系列，可惜他離開Berluti已經是鐵一般的事實。
自Kris Van Assche加盟Berluti，數季過後，品牌的人氣沒有上升過來，當LVMH集團眼看其他品牌如Dior般在疫情下仍然大有進帳的時候，Berluti得到平平穩穩的業績似乎就是死罪一條，如是這大家都猜想得到到Kris Van Assche不日將會離去（已成事實），而未來日子，Berluti暫時亦不會任命新設計師，卻以設計團隊負責來度過這個在疫情下不穩定的市場。
雖然Kris Van Assche的離開已成事實，但他離開之前拉攏了丹麥音響品牌Bang & Olufsen（B&O），攜手推出Berluti X B&O 音響系列。當中包括Beosound A1二代便攜式藍牙喇叭、BeoPlay H95高端藍牙降噪頭戴式耳機和Berluti Sound 收納手袋， Beosound Balance無線家居用喇叭，甚至Beovision Harmony電視等6款音響組合。
這些限量版的音響器材細節處用上Venezia皮革，而特設經過拋光處理的鋁製標籤靈感則來自Berluti配飾，誠然，硬件音質處理上沒有太大突破，但在聯乘當道的今天，Berluti X Bang & Olufsen兩個名字的結合自然會被看高一線。
產品查詢：2343 0855
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌